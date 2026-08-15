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Jogos de futebol hoje (15/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (15), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07:00

Taça do Campenato Espanho
Taça do Campenato Espanho Crédito: Divulgação/Barcelona

O sábado (15) terá uma programação recheada de futebol, com partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B, pelo Brasileirão Feminino e o início da nova temporada da LaLiga. O dia também conta com uma série de amistosos entre grandes clubes europeus e confrontos pela MLS.

Entre os principais destaques estão Fluminense x Palmeiras, pelo Brasileirão, além de São Paulo x Coritiba, Criciúma x Goiás, Atlético-GO x Vila Nova, Ceará x Cuiabá e Juventude x Fortaleza, pela Série B. No futebol internacional, Alavés x Getafe e Sevilla x Rayo Vallecano marcam o ínicio de uma nova temporada no futebol espanhol, enquanto Manchester United x Milan, Newcastle x Bayer Leverkusen, Bayern de Munique x RB Leipzig e Inter de Milão x Real Betis também chamam a atenção em jogos amistosos. Confira abaixo todos os jogos deste sábado e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (15/08): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 10h30 – Bayern de Munique x RB Leipzig — Amistoso de Clubes | Transmissão: Canal Gol Brasil
  • 10h30 – Borussia Monchengladbach x Aston Villa — Amistoso de Clubes | Transmissão: Xsports
  • 11h – Newcastle x Bayer Leverkusen — Amistoso de Clubes | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 11h – Brentford x Eintracht Frankfurt — Amistoso de Clubes | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 11h – Tottenham x Hoffenheim — Amistoso de Clubes | Transmissão: SportyNet (YouTube)
  • 11h – Middlesbrough x Lincoln City — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 11h30 – Alverca x Estrela Amadora — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 11h45 – Manchester United x Milan — Amistoso de Clubes | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 12h30 – Borussia Dortmund x Roma — Amistoso de Clubes | Transmissão: SportyNet (YouTube)
  • 13h30 – Sheffield United x Birmingham — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 13h45 – Utrecht x AZ — Campeonato Holandês | Transmissão: Disney+
  • 14h – Académico de Viseu x Santa Clara — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 14h30 – Deportivo Alavés x Getafe — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 14h30 – Inter de Milão x Real Betis — Amistoso de Clubes | Transmissão: SportyNet (YouTube)
  • 15h – Al Ittihad x Al Kholood — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e BandSports
  • 15h – Al Nassr x Al Fateh — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 15h – Excelsior x PSV — Campeonato Holandês | Transmissão: Disney+
  • 15h – Fluminense (F) x América-MG (F) — Campeonato Brasileiro Feminino | Transmissão: UOL
  • 15h30 – Genclerbirligi x Fenerbahçe — Campeonato Turco | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 16h – Criciúma x Goiás — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
  • 16h – Atlético-GO x Vila Nova — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 16h – Ceará x Cuiabá — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 16h30 – Fluminense x Palmeiras — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 16h30 – Sevilla x Rayo Vallecano — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h30 – Rio Ave x Porto — Campeonato Português | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 17h – RB Bragantino (F) x Vitória (F) — Campeonato Brasileiro Feminino | Transmissão: UOL
  • 17h30 – Bahia (F) x Corinthians (F) — Campeonato Brasileiro Feminino | Transmissão: SporTV
  • 18h – Mixto-MT (F) x Cruzeiro (F) — Campeonato Brasileiro Feminino | Transmissão: UOL
  • 18h30 – Athletico-PR x RB Bragantino — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 18h30 – Juventude x Fortaleza — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Canal GOAT, Xsports e Disney+
  • 19h – Internacional (F) x Ferroviária (F) — Campeonato Brasileiro Feminino | Transmissão: N Sports
  • 20h30 – Atlanta United x New York Red Bulls — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Montreal x DC United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Charlotte x Columbus Crew — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Orlando City x Cincinnati — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Toronto x New England Revolution — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h – São Paulo x Coritiba — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 21h15 – Platense x Boca Juniors — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 21h30 – Houston Dynamo x LA Galaxy — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Nashville x Inter Miami — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h – Monterrey x Juárez — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 22h30 – Colorado Rapids x Sporting Kansas City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Real Salt Lake x Minnesota United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Los Angeles FC x San Diego — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – San Jose Earthquakes x St. Louis City — MLS | Transmissão: Apple TV

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