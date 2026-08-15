Jogos de futebol hoje (15/08): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07:00
O sábado (15) terá uma programação recheada de futebol, com partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B, pelo Brasileirão Feminino e o início da nova temporada da LaLiga. O dia também conta com uma série de amistosos entre grandes clubes europeus e confrontos pela MLS.
Entre os principais destaques estão Fluminense x Palmeiras, pelo Brasileirão, além de São Paulo x Coritiba, Criciúma x Goiás, Atlético-GO x Vila Nova, Ceará x Cuiabá e Juventude x Fortaleza, pela Série B. No futebol internacional, Alavés x Getafe e Sevilla x Rayo Vallecano marcam o ínicio de uma nova temporada no futebol espanhol, enquanto Manchester United x Milan, Newcastle x Bayer Leverkusen, Bayern de Munique x RB Leipzig e Inter de Milão x Real Betis também chamam a atenção em jogos amistosos. Confira abaixo todos os jogos deste sábado e onde assistir ao vivo.