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Jogos de futebol hoje (15/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa desta quinta-feira (15), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 06:51

Flamengo tem 10 estrangeiros no elenco atualmente
Flamengo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A quinta-feira (15) será movimentada no futebol internacional, com uma série de confrontos por competições continentais. Na América do Sul, o Flamengo encara o Estudiantes, às 21h30, pela semifinal da Libertadores masculina, enquanto Corinthians e Palmeiras entram em campo pela feminina. Na Europa, duelos entre Celta de Vigo e Juventus, Benfica e Celtic, além de Olympique de Marseille x Olympiacos agitam a rodada da Liga Europa. 

Jogos de hoje (15/10): confira horários e onde assistir

  • 10h40 – Al Faisaly x Al Kholood — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 13h45 – Union Saint-Gilloise x Real Sociedad — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 13h45 – RB Salzburg x Milan — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 13h45 – Sparta Praha x Lilleström — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 13h45 – Lech Poznan x Bayer Leverkusen — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 13h45 – NK Celje x Omonia — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 13h45 – Torreense x Sunderland — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 13h45 – Lyon x Crystal Palace — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 13h45 – AZ Alkmaar x Hapoel Beer Sheva — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 13h45 – CSKA Sofia x Monaco — Conference League | Transmissão: CazéTV
  • 15h – Al Ahli x Al Nassr — Campeonato Saudita | Transmissão: Xsports, BandSports e Canal GOAT
  • 16h – Ferencváros x Viktoria Plzen — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Hoffenheim x Besiktas — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Celta de Vigo x Juventus — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Jagiellonia x Ararat Armenia — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Bournemouth x Sturm Graz — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Rennes x OFI Crete — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Dinamo Zagreb x Anderlecht — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Olympique de Marseille x Olympiacos — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Benfica x Celtic — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – NEC Nijmegen x Levski Sofia — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 17h – Corinthians (F) x Colo-Colo (F) — Copa Libertadores Feminina | Transmissão: Xsports, SporTV e CazéTV
  • 19h – Flamengo (F) x Fluminense (F) — Copa do Brasil Feminina | Transmissão: SporTV
  • 21h – Universitario (F) x Palmeiras (F) — Copa Libertadores Feminina | Transmissão: Nosso Palestra (YouTube), Xsports, SporTV e CazéTV
  • 21h30 – Estudiantes x Flamengo — Copa Libertadores | Transmissão: ESPN e Disney+

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