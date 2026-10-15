Jogos de futebol hoje (15/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 06:51
A quinta-feira (15) será movimentada no futebol internacional, com uma série de confrontos por competições continentais. Na América do Sul, o Flamengo encara o Estudiantes, às 21h30, pela semifinal da Libertadores masculina, enquanto Corinthians e Palmeiras entram em campo pela feminina. Na Europa, duelos entre Celta de Vigo e Juventus, Benfica e Celtic, além de Olympique de Marseille x Olympiacos agitam a rodada da Liga Europa.