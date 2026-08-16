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Jogos de futebol hoje (16/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste domingo (16), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 07:00

Taça da Série A do Campeonato Brasileiro
Taça da Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Staff Images / CBF

O domingo (16) será de muita bola rolando no Brasil e no exterior. A programação reúne partidas do Campeonato Brasileiro, Série B, Brasileirão Feminino, campeonatos nacionais da Europa, MLS e decisões de supercopas.

Entre os principais destaques do dia estão Manchester City x Arsenal pela Supercopa da Inglaterra, Chapecoense x Bahia, Vasco x Santos, Atlético-MG x Grêmio, Mirassol x Flamengo, Vitória x Botafogo e Corinthians x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Na Europa, Real Madrid, Liverpool, PSG e outros grandes clubes também entram em campo.

Jogos de hoje (16/08): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 9h30 – Watford x Southampton — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 9h30 – Feyenoord x Go Ahead Eagles — Campeonato Holandês | Transmissão: Disney+
  • 11h – Manchester City x Arsenal — Supercopa da Inglaterra | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 11h – Chapecoense x Bahia — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 11h – Operário-PR x Avaí — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 11h – Palmeiras (F) x Juventude (F) — Campeonato Brasileiro Feminino | Transmissão: TV Brasil
  • 11h – Botafogo (F) x São Paulo (F) — Campeonato Brasileiro Feminino | Transmissão: N Sports
  • 11h – Santos (F) x Flamengo (F) — Campeonato Brasileiro Feminino | Transmissão: SporTV
  • 11h30 – Nacional da Madeira x Estoril — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 11h45 – Ajax x Heerenveen — Campeonato Holandês | Transmissão: Disney+
  • 12h – Burnley x West Ham — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 3 e Disney+
  • 12h – Real Madrid x Schalke 04 — Amistoso de Clubes | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 12h – Racing Santander x Villarreal — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 14h – Espanyol x Levante — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 14h – Liverpool x Como — Amistoso de Clubes | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 14h – Arouca x Moreirense — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 15h30 – Besiktas x Eyupspor — Campeonato Turco | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – PSG x Lens — Supercopa da França | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Vasco x Santos — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo e Premiere
  • 16h – Atlético-MG x Grêmio — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo, ge tv e Premiere
  • 16h30 – Braga x Gil Vicente — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 16h30 – Famalicão x Marítimo — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 18h30 – Mirassol x Flamengo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
  • 18h30 – Vitória x Botafogo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 18h30 – América-MG x Athletic Club-MG — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 18h30 – CRB x Novorizontino — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 19h – Chicago Fire x Portland Timbers — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 19h – New York City x Philadelphia Union — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 19h30 – Corinthians x Cruzeiro — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Prime Video
  • 20h – América-MEX x Atlético San Luis — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 21h30 – Austin x Dallas — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps — MLS | Transmissão: Apple TV

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