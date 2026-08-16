Jogos de futebol hoje (16/08): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 07:00
O domingo (16) será de muita bola rolando no Brasil e no exterior. A programação reúne partidas do Campeonato Brasileiro, Série B, Brasileirão Feminino, campeonatos nacionais da Europa, MLS e decisões de supercopas.
Entre os principais destaques do dia estão Manchester City x Arsenal pela Supercopa da Inglaterra, Chapecoense x Bahia, Vasco x Santos, Atlético-MG x Grêmio, Mirassol x Flamengo, Vitória x Botafogo e Corinthians x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Na Europa, Real Madrid, Liverpool, PSG e outros grandes clubes também entram em campo.