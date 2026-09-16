DIA DE LIBERTADORES

Jogos de futebol hoje (16/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos desta quarta-feira (16), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:00

Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

A quarta-feira (16) será de agenda cheia no futebol, com partidas decisivas e confrontos importantes espalhados por diferentes competições. Entre os destaques estão os duelos da Libertadores e da Sul-Americana envolvendo clubes brasileiros.

LDU x Palmeiras e Atlético-MG x Santos abrem a programação nacional às 19h, enquanto Botafogo x Grêmio acontece pelo Brasileirão. Mais tarde, Corinthians x Estudiantes fecha a rodada de jogos dos brasileiros, pela Libertadores.

Jogos de hoje (16/09): confira horários e onde assistir