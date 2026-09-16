Jogos de futebol hoje (16/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:00
A quarta-feira (16) será de agenda cheia no futebol, com partidas decisivas e confrontos importantes espalhados por diferentes competições. Entre os destaques estão os duelos da Libertadores e da Sul-Americana envolvendo clubes brasileiros.
LDU x Palmeiras e Atlético-MG x Santos abrem a programação nacional às 19h, enquanto Botafogo x Grêmio acontece pelo Brasileirão. Mais tarde, Corinthians x Estudiantes fecha a rodada de jogos dos brasileiros, pela Libertadores.