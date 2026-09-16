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Jogos de futebol hoje (16/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos desta quarta-feira (16), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:00

Taça da Libertadores
Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

A quarta-feira (16) será de agenda cheia no futebol, com partidas decisivas e confrontos importantes espalhados por diferentes competições. Entre os destaques estão os duelos da Libertadores e da Sul-Americana envolvendo clubes brasileiros.

LDU x Palmeiras e Atlético-MG x Santos abrem a programação nacional às 19h, enquanto Botafogo x Grêmio acontece pelo Brasileirão. Mais tarde, Corinthians x Estudiantes fecha a rodada de jogos dos brasileiros, pela Libertadores.

Jogos de hoje (16/09): confira horários e onde assistir

  • 13h – Al Wahda x Al Kuwait — Champions League Asiática 2 | Transmissão: Disney+
  • 13h45 – Omonia x Celta de Vigo — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 14h – Atlético de Madrid x Osasuna — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 14h – Deportivo A Coruña x Sevilla — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 14h45 – Sampaio Corrêa-RJ x Madureira — Copa Rio | Transmissão: Cariocão TV (YouTube)
  • 15h45 – Everton x Wolves — Copa da Liga Inglesa | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 16h – Bayer Leverkusen x Celje — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Milan x Benfica — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Olympiacos x Jagiellonia — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Anderlecht x Lyon — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Sunderland x AZ Alkmaar — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Hapoel Beer Sheva x Dinamo Zagreb — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Coventry City x Aston Villa — Copa da Liga Inglesa | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 16h – Manchester United x Brighton — Copa da Liga Inglesa | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h30 – Barcelona x Racing Santander — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h30 – Levante x Athletic Bilbao — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 19h – LDU x Palmeiras — Copa Libertadores | Transmissão: Paramount+
  • 19h – Atlético-MG x Santos — Copa Sul-Americana | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 19h – Independiente Rivadavia x Atlético Tucumán — Copa da Argentina | Transmissão: XSports (TV e YouTube)
  • 19h30 – Botafogo x Grêmio — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 21h30 – Corinthians x Estudiantes — Copa Libertadores | Transmissão: TV Globo, GETV (YouTube) e Paramount+

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