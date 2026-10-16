Jogos de futebol hoje (16/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:51
A sexta-feira (16) terá partidas importantes no futebol brasileiro e internacional, com opções ao longo de todo o dia. Na Copa do Brasil Feminina, Bahia e São Paulo se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final. No Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebe o Internacional, às 20h, em confronto com transmissão do SporTV e do Premiere. A programação também conta com jogos das Séries B e do Campeonato Saudita, além de partidas dos campeonatos alemão, italiano, francês e espanhol.