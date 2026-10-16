MULHERES DE AÇO EM CAMPO

Jogos de futebol hoje (16/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (16), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:51

Bahia encara o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil feminina Crédito: Letícia Martins/ECB

A sexta-feira (16) terá partidas importantes no futebol brasileiro e internacional, com opções ao longo de todo o dia. Na Copa do Brasil Feminina, Bahia e São Paulo se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final. No Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebe o Internacional, às 20h, em confronto com transmissão do SporTV e do Premiere. A programação também conta com jogos das Séries B e do Campeonato Saudita, além de partidas dos campeonatos alemão, italiano, francês e espanhol.

Jogos de hoje (16/10): confira horários e onde assistir