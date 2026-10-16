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Jogos de futebol hoje (16/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (16), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:51

Bahia encara o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil feminina
Bahia encara o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil feminina Crédito: Letícia Martins/ECB

A sexta-feira (16) terá partidas importantes no futebol brasileiro e internacional, com opções ao longo de todo o dia. Na Copa do Brasil Feminina, Bahia e São Paulo se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final. No Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebe o Internacional, às 20h, em confronto com transmissão do SporTV e do Premiere. A programação também conta com jogos das Séries B e do Campeonato Saudita, além de partidas dos campeonatos alemão, italiano, francês e espanhol.

Jogos de hoje (16/10): confira horários e onde assistir

  • 10h15 – Al Qadsiah x Abha — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 12h – Al Riyadh x Al Hilal — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e BandSports
  • 15h – Al Ittihad x Al Shabab — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e SporTV
  • 15h30 – Eintracht Frankfurt x Colônia — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT, SporTV e OneFootball
  • 15h45 – Frosinone x Sassuolo — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Le Mans x Toulouse — Campeonato Francês | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 16h – Deportivo La Coruña x Levante — Campeonato Espanhol | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 16h – Burnley x Wolverhampton — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 19h – Bahia (F) x São Paulo (F) — Copa do Brasil Feminina | Transmissão: SporTV 2
  • 19h30 – Ponte Preta x Atlético-GO — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 20h – Mirassol x Internacional — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 20h30 – Sport x Fortaleza — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 21h – Cruzeiro (F) x LDU (F) — Copa Libertadores Feminina | Transmissão: Xsports, SporTV 3 e CazéTV
  • 21h30 – Boca Juniors x Talleres — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN 4 e Disney+

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Bahia

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