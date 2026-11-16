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Jogos de futebol hoje (16/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa com horários das partidas e onde assistir às transmissões

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 06:37

Taça da Liga das Nações
Taça da Liga das Nações Crédito: Reprodução

Esta segunda-feira (16) terá uma programação movimentada pelo futebol de seleções, com destaque para os confrontos da Liga das Nações da UEFA. O principal destaque é o confronto decisivo entre Alemanha e Holanda pelo Grupo B da competição. 

O futebol brasileiro também estará representado na programação. A seleção brasileira sub-20 enfrenta o Peru em amistoso, com transmissão pelo YouTube da TNT Sports. A agenda ainda conta com compromissos pelo futsal internacional.

Jogos de hoje

12h - Cazaquistão x Eslováquia - Liga das Nações C | Transmissão: ESPN 4

12h - Ilhas Faroé x Moldávia - Liga das Nações C | Transmissão: SporTV 2

14h - Islândia x Luxemburgo - Liga das Nações C | Transmissão: ESPN 4

14h - Estônia x Bulgária - Liga das Nações C | Transmissão: SporTV 2

16h45 - Alemanha x Holanda - Liga das Nações da UEFA | Transmissão: ESPN

16h45 - Grécia x Sérvia - Liga das Nações da UEFA | Transmissão: SporTV

16h45 - Suíça x Escócia - Liga das Nações B | Transmissão: ESPN 4

17h - ACBF x Sporting-POR - Intercontinental de Futsal | Transmissão: XSports, Bandsports e Canal Gol BR (YouTube)

20h - Brasil Sub-20 x Peru Sub-20 - Amistoso internacional | Transmissão: TNT Sports (YouTube)

20h - Athletico-PR x Paraná Clube - Copa Paraná (final, jogo de ida) | Transmissão: FPF TV PR (YouTube)

20h - Pato x Palma-ESP - Intercontinental de Futsal | Transmissão: XSports e Canal Gol BR (YouTube)

22h - Canadá x Guatemala - Liga das Nações da Concacaf (quartas de final) | Transmissão: Canal GOAT (YouTube)

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