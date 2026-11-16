Jogos de futebol hoje (16/11): veja horários e onde assistir ao vivo

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Wendel de Novais
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 06:37
Esta segunda-feira (16) terá uma programação movimentada pelo futebol de seleções, com destaque para os confrontos da Liga das Nações da UEFA. O principal destaque é o confronto decisivo entre Alemanha e Holanda pelo Grupo B da competição.
O futebol brasileiro também estará representado na programação. A seleção brasileira sub-20 enfrenta o Peru em amistoso, com transmissão pelo YouTube da TNT Sports. A agenda ainda conta com compromissos pelo futsal internacional.
Jogos de hoje
12h - Cazaquistão x Eslováquia - Liga das Nações C | Transmissão: ESPN 4
12h - Ilhas Faroé x Moldávia - Liga das Nações C | Transmissão: SporTV 2
14h - Islândia x Luxemburgo - Liga das Nações C | Transmissão: ESPN 4
14h - Estônia x Bulgária - Liga das Nações C | Transmissão: SporTV 2
16h45 - Alemanha x Holanda - Liga das Nações da UEFA | Transmissão: ESPN
16h45 - Grécia x Sérvia - Liga das Nações da UEFA | Transmissão: SporTV
16h45 - Suíça x Escócia - Liga das Nações B | Transmissão: ESPN 4
17h - ACBF x Sporting-POR - Intercontinental de Futsal | Transmissão: XSports, Bandsports e Canal Gol BR (YouTube)
20h - Brasil Sub-20 x Peru Sub-20 - Amistoso internacional | Transmissão: TNT Sports (YouTube)
20h - Athletico-PR x Paraná Clube - Copa Paraná (final, jogo de ida) | Transmissão: FPF TV PR (YouTube)
20h - Pato x Palma-ESP - Intercontinental de Futsal | Transmissão: XSports e Canal Gol BR (YouTube)
22h - Canadá x Guatemala - Liga das Nações da Concacaf (quartas de final) | Transmissão: Canal GOAT (YouTube)