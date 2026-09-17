DIA DE LIBERTADORES

Jogos de futebol hoje (17/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quinta-feira (17), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07:00

Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/CRF

A quinta-feira (17) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por competições nacionais e internacionais. O dia conta com confrontos pela Europa League, Copa da Liga Inglesa e Campeonato Espanhol.

Entre os principais destaques estão Flamengo x Independiente del Valle, pela Libertadores, e Montevideo City Torque x Cienciano, pela Sul-Americana. Manchester City x Norwich City também chama atenção na Copa da Liga Inglesa, enquanto Juventus, Olympique de Marseille e outros grandes clubes europeus entram em campo pela Europa League.

Jogos de hoje (17/09): confira horários e onde assistir