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Jogos de futebol hoje (17/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quinta-feira (17), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07:00

Flamengo
Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/CRF

A quinta-feira (17) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por competições nacionais e internacionais. O dia conta com confrontos pela Europa League, Copa da Liga Inglesa e Campeonato Espanhol.

Entre os principais destaques estão Flamengo x Independiente del Valle, pela Libertadores, e Montevideo City Torque x Cienciano, pela Sul-Americana. Manchester City x Norwich City também chama atenção na Copa da Liga Inglesa, enquanto Juventus, Olympique de Marseille e outros grandes clubes europeus entram em campo pela Europa League.

Jogos de hoje (17/09): confira horários e onde assistir

  • 9h15 – Shanghai Shenhua x Tampines — Champions League Asiática 2 | Transmissão: Disney+
  • 10h15 – Orenburg x Krasnodar — Campeonato Russo | Transmissão: XSports (TV e YouTube)
  • 13h45 – Levski x RB Salzburg — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 14h – Real Betis x Getafe — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 14h45 – Dynamos Makhachkala x CSKA — Campeonato Russo | Transmissão: XSports (TV e YouTube)
  • 15h30 – Manchester City x Norwich City — Copa da Liga Inglesa | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h – Wimbledon x MK Dons — Campeonato Inglês (3ª divisão) | Transmissão: Disney+
  • 16h – Celtic x Ferencváros — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Real Sociedad x Bournemouth — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Crystal Palace x Lech Poznan — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Besiktas x Olympique de Marseille — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Juventus x NEC — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h30 – Málaga x Villarreal — Campeonato Espanhol | Transmissão: Sportynet (YouTube)
  • 21h30 – Flamengo x Independiente del Valle — Copa Libertadores | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 21h30 – Montevideo City Torque x Cienciano — Copa Sul-Americana | Transmissão: Paramount+

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