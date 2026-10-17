Jogos de futebol hoje (17/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 06:51
O sábado (17) será recheado de futebol, com grandes confrontos desde as primeiras horas da manhã. Na Inglaterra, Everton e Chelsea abrem a programação, enquanto Brentford x Liverpool e Newcastle x Aston Villa também movimentam a rodada da Premier League. Na Espanha, o destaque fica por conta de Real Betis x Barcelona. Pelo Campeonato Brasileiro, a rodada terá quatro partidas: Botafogo x Chapecoense, Atlético-MG x Coritiba, Athletico-PR x Palmeiras e São Paulo x Vasco. O dia também contará com jogos da Série B, dos campeonatos Alemão e Italiano e de diversas outras competições, além de uma extensa programação da MLS.