DIA DE FUTEBOL EUROPEU

Jogos de futebol hoje (17/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (17), com os horários das partidas e onde assistir aos jogos

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 06:51

Raphinha celebra gol pelo Barcelona Crédito: Marc Graupera/FCBarcelona

O sábado (17) será recheado de futebol, com grandes confrontos desde as primeiras horas da manhã. Na Inglaterra, Everton e Chelsea abrem a programação, enquanto Brentford x Liverpool e Newcastle x Aston Villa também movimentam a rodada da Premier League. Na Espanha, o destaque fica por conta de Real Betis x Barcelona. Pelo Campeonato Brasileiro, a rodada terá quatro partidas: Botafogo x Chapecoense, Atlético-MG x Coritiba, Athletico-PR x Palmeiras e São Paulo x Vasco. O dia também contará com jogos da Série B, dos campeonatos Alemão e Italiano e de diversas outras competições, além de uma extensa programação da MLS.

Jogos de hoje (17/10): confira horários e onde assistir