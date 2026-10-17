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Jogos de futebol hoje (17/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (17), com os horários das partidas e onde assistir aos jogos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 06:51

Raphinha celebra gol pelo Barcelona
Raphinha celebra gol pelo Barcelona Crédito: Marc Graupera/FCBarcelona

O sábado (17) será recheado de futebol, com grandes confrontos desde as primeiras horas da manhã. Na Inglaterra, Everton e Chelsea abrem a programação, enquanto Brentford x Liverpool e Newcastle x Aston Villa também movimentam a rodada da Premier League. Na Espanha, o destaque fica por conta de Real Betis x Barcelona. Pelo Campeonato Brasileiro, a rodada terá quatro partidas: Botafogo x Chapecoense, Atlético-MG x Coritiba, Athletico-PR x Palmeiras e São Paulo x Vasco. O dia também contará com jogos da Série B, dos campeonatos Alemão e Italiano e de diversas outras competições, além de uma extensa programação da MLS.

Jogos de hoje (17/10): confira horários e onde assistir

  • 8h30 – Everton x Chelsea — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 8h45 – Arsenal (F) x Birmingham (F) — Campeonato Inglês Feminino | Transmissão: Xsports
  • 9h – Espanyol x Atlético de Madrid — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 10h – Genclerbirligi x Galatasaray — Campeonato Turco | Transmissão: Disney+
  • 10h – Venezia x Napoli — Campeonato Italiano | Transmissão: SportyNet (YouTube) e Disney+
  • 10h30 – Elversberg x Augsburg — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 – Werder Bremen x Paderborn — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT, Jovem Pan Esportes (YouTube) e OneFootball
  • 10h30 – Schalke 04 x Mainz — Campeonato Alemão | Transmissão: OneFootball
  • 10h30 – Union Berlin x Borussia Dortmund — Campeonato Alemão | Transmissão: SportyNet, CazéTV e OneFootball
  • 10h30 – Hamburgo x Stuttgart — Campeonato Alemão | Transmissão: SportyNet (YouTube) e OneFootball
  • 11h – Fulham x Hull City — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 11h – Brentford x Liverpool — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 11h – Manchester City x Ipswich Town — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 11h15 – Villarreal x Elche — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 11h30 – ADO Den Haag x PSV — Campeonato Holandês | Transmissão: Disney+
  • 12h15 – Strasbourg x PSG — Campeonato Francês | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 12h40 – Neom x Al Ettifaq — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 13h – Bologna x Inter de Milão — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 13h – Fenerbahçe x Alanyaspor — Campeonato Turco | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 13h30 – Newcastle x Aston Villa — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 13h30 – Bayern de Munique x RB Leipzig — Campeonato Alemão | Transmissão: Xsports, CazéTV e OneFootball
  • 13h30 – Real Betis x Barcelona — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 15h – Telstar x Feyenoord — Campeonato Holandês | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 15h30 – Philadelphia Union x Charlotte — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 15h45 – Roma x Genoa — Campeonato Italiano | Transmissão: SportyNet (YouTube) e Disney+
  • 15h45 – Lille x Brest — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 15h45 – Troyes x Lens — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Valencia x Athletic Bilbao — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Dundee x Rangers — Campeonato Escocês | Transmissão: Canal GOAT
  • 16h30 – Ceará x Juventude — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
  • 17h30 – Minnesota United x St. Louis City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 18h – Botafogo x Chapecoense — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
  • 18h30 – Atlético-MG x Coritiba — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 18h30 – América-MG x Operário-PR — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 19h30 – Athletico-PR x Palmeiras — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Prime Video
  • 20h30 – Atlanta United x Inter Miami — MLS | Transmissão: TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV
  • 20h30 – New England Revolution x Chicago Fire — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – New York City x Los Angeles FC — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – RB New York x Toronto — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Orlando City x DC United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h – São Paulo x Vasco — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 21h30 – Austin x Vancouver Whitecaps — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Houston Dynamo x Dallas — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Sporting Kansas City x Real Salt Lake — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h – Toluca x San Luis — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 23h30 – LA Galaxy x San Diego — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Portland Timbers x Colorado Rapids — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – San Jose Earthquakes x Nashville — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Seattle Sounders x Montreal — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 0h (domingo, 18/10) – Cruz Azul x Juárez — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)

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