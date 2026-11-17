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Jogos de futebol hoje (17/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos com horários das partidas e onde assistir às transmissões

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 06:45

Seleção Brasileira é uma das atrações Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A terça-feira (17) será movimentada pelo futebol de seleções, com destaque para diversos confrontos da Liga das Nações da UEFA. O principal confronto será entre Dinamarca e Noruega, que brigam diretamente por vaga na próxima fase da competição.

O Brasil entra em campo logo pela manhã. A Seleção Brasileira enfrenta Singapura em amistoso internacional, com transmissão da Globo, SporTV e GETV. À noite, o futebol brasileiro ganha espaço com partidas decisivas das categorias de base e do futebol feminino.

Jogos de hoje:

7h - Singapura x Brasil - Amistoso internacional | Transmissão: Globo, SporTV e GETV (YouTube)

16h45 - Dinamarca x Noruega - Liga das Nações da UEFA | Transmissão: ESPN

16h45 - País de Gales x Portugal - Liga das Nações da UEFA | Transmissão: SporTV

16h45 - Polônia x Suécia - Liga das Nações B | Transmissão: SporTV 2

16h45 - Hungria x Irlanda do Norte - Liga das Nações B | Transmissão: SporTV 3

16h45 - Israel x Áustria - Liga das Nações B | Transmissão: ESPN 4

16h45 - Ucrânia x Geórgia - Liga das Nações B | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube)

19h - Atlético-MG Sub-20 x São Paulo Sub-20 - Copa do Brasil Sub-20 (semifinal, jogo de ida) | Transmissão: SporTV 2

19h - Santos x São Paulo - Campeonato Paulista Feminino (quartas de final, jogo de ida) | Transmissão: Record News, HBO Max e CazéTV (YouTube)

20h - Argentina x Costa Rica - Amistoso internacional | Transmissão: SporTV e GETV

21h - Red Bull Bragantino x Corinthians - Campeonato Paulista Feminino (quartas de final, jogo de ida) | Transmissão: SporTV 3

21h - Estados Unidos x Haiti - Liga das Nações da Concacaf (quartas de final) | Transmissão: Canal GOAT (YouTube)