DIA DE LIBERTA E SULA

Jogos de futebol hoje (18/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta terça-feira (18), com os horários e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:00

Troféus da Libertadores e da Sul-Americana Crédito: Conmebol/Divulgação

A terça-feira (18) será movimentada para os fãs de futebol, com partidas decisivas em competições sul-americanas e europeias. A programação conta com confrontos pelos playoffs da Champions League, além dos jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

No futebol brasileiro, São Paulo x Bolívar e Independiente Rivadavia x Fluminense são alguns dos principais destaques do dia. A agenda também terá partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, incluindo Londrina x Atlético-GO, Náutico x Ceará e Goiás x Juventude. Confira abaixo todos os jogos desta terça-feira e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (18/08): confira horários e onde assistir ao vivo