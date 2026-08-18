Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jogos de futebol hoje (18/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta terça-feira (18), com os horários e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:00

Troféus da Libertadores e da Sul-Americana
Troféus da Libertadores e da Sul-Americana Crédito: Conmebol/Divulgação

A terça-feira (18) será movimentada para os fãs de futebol, com partidas decisivas em competições sul-americanas e europeias. A programação conta com confrontos pelos playoffs da Champions League, além dos jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

No futebol brasileiro, São Paulo x Bolívar e Independiente Rivadavia x Fluminense são alguns dos principais destaques do dia. A agenda também terá partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, incluindo Londrina x Atlético-GO, Náutico x Ceará e Goiás x Juventude. Confira abaixo todos os jogos desta terça-feira e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (18/08): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 16h – Dinamo Zagreb x Viking — Champions League (playoffs pré-liga) | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Fenerbahçe x Lyon — Champions League (playoffs pré-liga) | Transmissão: SBT, TNT e HBO Max
  • 16h – Levski Sofia x AEK Atenas — Champions League (playoffs pré-liga) | Transmissão: HBO Max
  • 19h – Independiente Rivadavia x Fluminense — Copa Libertadores (oitavas de final) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 19h – Deportivo Recoleta x Boca Juniors — Copa Sul-Americana (oitavas de final) | Transmissão: Paramount+
  • 19h30 – Londrina x Atlético-GO — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 21h15 – Banfield x Midland — Copa Argentina (oitavas de final) | Transmissão: Xsports
  • 21h30 – Universidad Católica x Estudiantes — Copa Libertadores (oitavas de final) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 – Deportes Tolima x Independiente del Valle — Copa Libertadores (oitavas de final) | Transmissão: Paramount+
  • 21h30 – São Paulo x Bolívar — Copa Sul-Americana (oitavas de final) | Transmissão: SBT, ESPN e Disney+
  • 21h30 – Náutico x Ceará — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: SporTV, ge tv e Premiere
  • 21h35 – Goiás x Juventude — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

Mais recentes

Imagem - Vivendo momentos distintos, Bahia e Vitória iniciam preparação para o Ba-Vi

Vivendo momentos distintos, Bahia e Vitória iniciam preparação para o Ba-Vi
Imagem - Após longa novela e superar o Real Madrid, Barcelona anuncia a contratação de Rodri

Após longa novela e superar o Real Madrid, Barcelona anuncia a contratação de Rodri
Imagem - Conselho Deliberativo do Vitória aprova mudanças no Estatuto com regras para SAF e mandatos de quatro anos

Conselho Deliberativo do Vitória aprova mudanças no Estatuto com regras para SAF e mandatos de quatro anos