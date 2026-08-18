Jogos de futebol hoje (18/08): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:00
A terça-feira (18) será movimentada para os fãs de futebol, com partidas decisivas em competições sul-americanas e europeias. A programação conta com confrontos pelos playoffs da Champions League, além dos jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.
No futebol brasileiro, São Paulo x Bolívar e Independiente Rivadavia x Fluminense são alguns dos principais destaques do dia. A agenda também terá partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, incluindo Londrina x Atlético-GO, Náutico x Ceará e Goiás x Juventude. Confira abaixo todos os jogos desta terça-feira e onde assistir ao vivo.