DIA DE BRASILEIRÃO

Jogos de futebol hoje (18/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste domingo (18), com os horários das partidas e onde assistir aos jogos

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 06:51

Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O domingo (18) terá uma programação intensa de futebol, com grandes confrontos na Europa e no Brasil. Na Inglaterra, Leeds United x Manchester United e Nottingham Forest x Arsenal são alguns dos destaques. Na Espanha, o Real Madrid enfrenta o Sevilla, enquanto o Campeonato Italiano terá Juventus x Lazio. Pelo Brasileirão, quatro partidas movimentam o dia, com destaque para Bahia x Flamengo, às 18h30, e Fluminense x Santos, às 16h. A programação também inclui Grêmio x Cruzeiro, além de jogos da Série B e da Libertadores Feminina, com Palmeiras e Corinthians em campo.

Jogos de hoje (18/10): confira horários e onde assistir