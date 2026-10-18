Jogos de futebol hoje (18/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 06:51
O domingo (18) terá uma programação intensa de futebol, com grandes confrontos na Europa e no Brasil. Na Inglaterra, Leeds United x Manchester United e Nottingham Forest x Arsenal são alguns dos destaques. Na Espanha, o Real Madrid enfrenta o Sevilla, enquanto o Campeonato Italiano terá Juventus x Lazio. Pelo Brasileirão, quatro partidas movimentam o dia, com destaque para Bahia x Flamengo, às 18h30, e Fluminense x Santos, às 16h. A programação também inclui Grêmio x Cruzeiro, além de jogos da Série B e da Libertadores Feminina, com Palmeiras e Corinthians em campo.