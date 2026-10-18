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Jogos de futebol hoje (18/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste domingo (18), com os horários das partidas e onde assistir aos jogos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 06:51

Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF
Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O domingo (18) terá uma programação intensa de futebol, com grandes confrontos na Europa e no Brasil. Na Inglaterra, Leeds United x Manchester United e Nottingham Forest x Arsenal são alguns dos destaques. Na Espanha, o Real Madrid enfrenta o Sevilla, enquanto o Campeonato Italiano terá Juventus x Lazio. Pelo Brasileirão, quatro partidas movimentam o dia, com destaque para Bahia x Flamengo, às 18h30, e Fluminense x Santos, às 16h. A programação também inclui Grêmio x Cruzeiro, além de jogos da Série B e da Libertadores Feminina, com Palmeiras e Corinthians em campo.

Jogos de hoje (18/10): confira horários e onde assistir

  • 7h30 – Udinese x Lecce — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 8h – Chelsea (F) x Tottenham (F) — Campeonato Inglês Feminino | Transmissão: Canal GOAT
  • 9h – Osasuna x Racing Santander — Campeonato Espanhol | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e CazéTV
  • 9h30 – Cambuur x AZ Alkmaar — Campeonato Holandês | Transmissão: Disney+
  • 10h – Leeds United x Manchester United — Campeonato Inglês | Transmissão: CazéTV e Disney+
  • 10h – Bournemouth x Sunderland — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 10h – Brighton x Crystal Palace — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 10h – Fiorentina x Como — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 10h – Angers x Olympique de Marseille — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 10h30 – Bayer Leverkusen x Freiburg — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT, Xsports e OneFootball
  • 11h15 – Celta de Vigo x Deportivo Alavés — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 11h45 – Groningen x Ajax — Campeonato Holandês | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 12h15 – Le Havre x Auxerre — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 12h15 – Paris FC x Rennes — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 12h15 – Lorient x Monaco — Campeonato Francês | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 12h30 – Nottingham Forest x Arsenal — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 12h30 – Borussia Mönchengladbach x Hoffenheim — Campeonato Alemão | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
  • 13h – Milan x Atalanta — Campeonato Italiano | Transmissão: CazéTV e Disney+
  • 13h30 – Málaga x Real Sociedad — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 15h – Al Fateh x Al Khaleej — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e BandSports
  • 15h45 – Juventus x Lazio — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Lyon x Nice — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Real Madrid x Sevilla — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Fluminense x Santos — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo e Premiere
  • 16h – Grêmio x Cruzeiro — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo, ge tv e Premiere
  • 16h – São Bernardo x Criciúma — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Globo, SporTV e Premiere
  • 16h – CRB x Botafogo-SP — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 16h – Avaí x Athletic Club-MG — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 17h – Belgrano (F) x Palmeiras (F) — Copa Libertadores Feminina | Transmissão: Nosso Palestra (YouTube), Xsports, SporTV e CazéTV
  • 18h – Vila Nova x Novorizontino — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube), RedeTV!, ESPN e Disney+
  • 18h – Cincinnati x Columbus Crew — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 18h30 – Bahia x Flamengo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 19h30 – Remo x RB Bragantino — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 20h15 – Belgrano x River Plate — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 21h – Corinthians (F) x Caracas (F) — Copa Libertadores Feminina | Transmissão: Xsports, SporTV e CazéTV

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