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Wendel de Novais
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 06:33
A quarta-feira (18) terá uma agenda movimentada pelo futebol brasileiro e internacional. Pelo Campeonato Brasileiro, seis partidas movimentam a rodada, com destaque para Bahia x Grêmio e Flamengo x Athletico-PR.
A agenda inclui ainda partidas pela Copa do Brasil Sub-20, com Operário-PR x Palmeiras, além de confrontos pelo futsal internacional. Barcelona x Córdoba, pela liga espanhola, e os duelos do Intercontinental de Futsal também são destaques do dia.
Jogos de hoje:
14h45 - Real Madrid (F) x Inter (F) - Champions League Feminina | Transmissão: ESPN 4
14h45 - Häcken (F) x Manchester City (F) - Champions League Feminina | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube)
16h30 - Operário-PR x Palmeiras Sub-20 - Copa do Brasil Sub-20 (semifinal, jogo de ida) | Transmissão: SporTV
16h45 - Barcelona x Córdoba - Campeonato Espanhol de Futsal | Transmissão: Canal Gol BR (YouTube)
17h - Palma-ESP x ACBF - Intercontinental de Futsal (semifinal) | Transmissão: XSports, BandSports e Canal Gol BR (YouTube)
17h - Chelsea (F) x PSG (F) - Champions League Feminina | Transmissão: ESPN
17h - Juventus (F) x Leuven (F) - Champions League Feminina | Transmissão: ESPN 4
19h30 - Coritiba x Santos - Campeonato Brasileiro | Transmissão: Record, Premiere 7 e CazéTV (YouTube)
20h - Remo x Chapecoense - Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere 6
20h - Sporting-POR x Pato - Intercontinental de Futsal (semifinal) | Transmissão: XSports, BandSports e Canal Gol BR (YouTube)
20h30 - Flamengo x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
20h30 - Cruzeiro x Palmeiras - Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere 2
21h30 - Corinthians x Botafogo - Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere 3
21h30 - Grêmio x Bahia - Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere 5