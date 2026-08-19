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Jogos de futebol hoje (19/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (19), com os horários dos jogos e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:00

Flamengo x Cruzeiro
Flamengo x Cruzeiro Crédito: Gustavo Martins/Cruzeiro

A quarta-feira (19) será movimentada para os fãs de futebol, com partidas decisivas pelas competições continentais. A programação reúne confrontos pelos playoffs da Champions League, oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, além de jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro e pela MLS.

Entre os principais destaques do dia estão Flamengo x Cruzeiro, Cerro Porteño x Palmeiras e Atlético-MG x RB Bragantino. O futebol brasileiro também terá Fortaleza x São Bernardo, Avaí x Sport, Vila Nova x Ponte Preta, Cuiabá x Operário-PR e Botafogo-SP x Criciúma. Confira abaixo todos os jogos desta quarta-feira e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (19/08): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 16h – Celtic x LASK Linz — Champions League (playoffs pré-liga) | Transmissão: Space e HBO Max
  • 16h – Hapoel Beer Sheva x Sabah — Champions League (playoffs pré-liga) | Transmissão: HBO Max
  • 16h – NEC Nijmegen x Bodo/Glimt — Champions League (playoffs pré-liga) | Transmissão: TNT, TNT Sports (YouTube) e HBO Max
  • 16h – Slovan Bratislava x Celje — Champions League (playoffs pré-liga) | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Atlético de Madrid x Málaga — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 19h – Cerro Porteño x Palmeiras — Copa Libertadores (oitavas de final) | Transmissão: Paramount+
  • 19h – Coquimbo Unido x Platense — Copa Libertadores (oitavas de final) | Transmissão: Paramount+
  • 19h – Atlético-MG x RB Bragantino — Copa Sul-Americana (oitavas de final) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 19h30 – Fortaleza x São Bernardo — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+
  • 19h30 – Avaí x Sport — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – Vila Nova x Ponte Preta — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – Cuiabá x Operário-PR — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – Columbus Crew x Montreal — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – DC United x New England Revolution — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Cincinnati x New York City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Orlando City x Chicago Fire — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Philadelphia Union x Inter Miami — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – New York Red Bulls x Nashville — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Toronto x Charlotte — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h – Sporting Kansas City x St. Louis City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Flamengo x Cruzeiro — Copa Libertadores (oitavas de final) | Transmissão: Globo, ge tv e Paramount+
  • 21h30 – Montevideo City Torque x Tigre — Copa Sul-Americana (oitavas de final) | Transmissão: Paramount+
  • 21h30 – Independiente Santa Fe x River Plate — Copa Sul-Americana (oitavas de final) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 21h30 – Botafogo-SP x Criciúma — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 – Minnesota United x Atlanta United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Colorado Rapids x Los Angeles FC — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Real Salt Lake x Dallas — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Seattle Sounders x Austin — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – LA Galaxy x San Jose Earthquakes — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Portland Timbers x San Diego — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Vancouver Whitecaps x Houston Dynamo — MLS | Transmissão: Apple TV

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Libertadores

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