DIA DE LIBERTADORES

Jogos de futebol hoje (19/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (19), com os horários dos jogos e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:00

Flamengo x Cruzeiro Crédito: Gustavo Martins/Cruzeiro

A quarta-feira (19) será movimentada para os fãs de futebol, com partidas decisivas pelas competições continentais. A programação reúne confrontos pelos playoffs da Champions League, oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, além de jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro e pela MLS.

Entre os principais destaques do dia estão Flamengo x Cruzeiro, Cerro Porteño x Palmeiras e Atlético-MG x RB Bragantino. O futebol brasileiro também terá Fortaleza x São Bernardo, Avaí x Sport, Vila Nova x Ponte Preta, Cuiabá x Operário-PR e Botafogo-SP x Criciúma. Confira abaixo todos os jogos desta quarta-feira e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (19/08): confira horários e onde assistir ao vivo