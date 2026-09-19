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Jogos de futebol hoje (19/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (19), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:00

Taça da Série A do Campeonato Brasileiro
Taça da Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

O sábado (19) terá uma agenda recheada de futebol, com partidas pelos principais campeonatos nacionais da Europa, além de duelos importantes no futebol brasileiro e na MLS. Entre os destaques estão Tottenham x Aston Villa, Stuttgart x Borussia Dortmund, Roma x Inter de Milão, Sevilla x Barcelona e Arsenal x Manchester United, pelo futebol europeu. No Brasil, Atlético-MG x Chapecoense, Mirassol x Botafogo, Remo x Santos, Vasco x Coritiba e São Paulo x Internacional movimentam o Brasileirão.

Jogos de hoje (19/09): confira horários e onde assistir

  • 8h – Kaiserslautern x Eintracht Braunschweig — Campeonato Alemão (2ª divisão) | Transmissão: OneFootball
  • 8h – Holstein Kiel x Osnabrück — Campeonato Alemão (2ª divisão) | Transmissão: OneFootball
  • 8h – Karlsruher x Nürnberg — Campeonato Alemão (2ª divisão) | Transmissão: OneFootball e TV Romário (YouTube)
  • 8h30 – Tottenham x Aston Villa — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 8h30 – Millwall x West Ham — Campeonato Inglês (2ª divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 9h – Osasuna x Rayo Vallecano — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 10h – Bologna x Torino — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 10h – Udinese x Cagliari — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 10h – Fénix x Colón — Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+
  • 10h – Mamelodi Sundowns x Al Ahli — Copa Intercontinental | Transmissão: SporTV e CazéTV
  • 10h30 – Eintracht Frankfurt x Freiburg — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 – Borussia M'gladbach x Mainz — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT
  • 10h30 – Werder Bremen x Augsburg — Campeonato Alemão | Transmissão: TV Romário (YouTube) e OneFootball
  • 10h30 – Hamburgo x Köln — Campeonato Alemão | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
  • 10h45 – Chelsea x Birmingham — Campeonato Inglês feminino | Transmissão: XSports
  • 11h – Newcastle x Hull City — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 11h – Brighton x Arsenal — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 11h – Everton x Ipswich Town — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 12h – Boston River x Progreso — Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+
  • 12h15 – Paris FC x Strasbourg — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 13h – Roma x Inter de Milão — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 13h – Miramar x Uruguay Montevideo — Campeonato Uruguaio (2ª divisão) | Transmissão: Disney+
  • 13h30 – Celta de Vigo x Racing Santander — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 13h30 – Nottingham Forest x Coventry City — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 13h30 – Stuttgart x Borussia Dortmund — Campeonato Alemão | Transmissão: XSports, SportyNet, OneFootball e CazéTV
  • 13h30 – Arsenal x Manchester United — Campeonato Inglês feminino | Transmissão: Canal GOAT
  • 14h – Trabzonspor x Galatasaray — Campeonato Turco | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 14h30 – Gimnasia x Banfield — Campeonato Argentino | Transmissão: Disney+
  • 14h30 – Gimnasia Mendoza x Deportivo Riestra — Campeonato Argentino | Transmissão: Disney+
  • 15h – Ajax x Excelsior — Campeonato Holandês | Transmissão: ESPN 3 e Disney+
  • 15h – Nova Iguaçu x Boavista — Copa Rio | Transmissão: Cariocão TV (YouTube)
  • 15h30 – Dynamo Dresden x Hertha Berlin — Campeonato Alemão (2ª divisão) | Transmissão: OneFootball
  • 15h30 – Cerro x Uruguai — Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Venezia x Lazio — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 15h45 – Olympique de Lyon x Rennes — Campeonato Francês | Transmissão: XSports
  • 15h45 – Le Mans x Lorient — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 15h45 – Toulouse x Le Havre — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 15h45 – Angers x Troyes — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Atlético-MG x Chapecoense — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 16h – Plaza Colonia x Paysandú-URU — Campeonato Uruguaio (2ª divisão) | Transmissão: Disney+
  • 16h – Sevilla x Barcelona — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h30 – Sport x Juventude — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 16h30 – Sporting x Arouca — Campeonato Português | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 16h30 – São Paulo x Flamengo — Campeonato Brasileiro feminino | Transmissão: TV Globo, SporTV e GETV
  • 17h – Mirassol x Botafogo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: TV Record, CazéTV e Premiere
  • 17h – Maringá x Botafogo-PB — Campeonato Brasileiro Série C | Transmissão: SportyNet+, Band (Norte e Nordeste) e Canal do Beja (YouTube)
  • 18h – Noroeste x Primavera — Copa Paulista | Transmissão: Metrópoles Esportes (YouTube)
  • 18h30 – Remo x Santos — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 18h30 – Athletic x Botafogo-SP — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Disney+
  • 19h – River Plate x Huracán — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 19h – La Luz x Atenas — Campeonato Uruguaio (2ª divisão) | Transmissão: Disney+
  • 19h – São José-SP x Comercial — Copa Paulista | Transmissão: Metrópoles Esportes (YouTube)
  • 20h – Atlético San Luis x Necaxa — Campeonato Mexicano | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – Vasco x Coritiba — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Amazon Prime Video
  • 20h30 – Montreal x Columbus Crew — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – DC United x Charlotte FC — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – New England Revolution x Orlando City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – San Jose Earthquakes x LAFC — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h – São Paulo x Internacional — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 21h30 – FC Dallas x Austin — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Houston Dynamo x Cincinnati — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Minnesota United x LA Galaxy — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Sporting Kansas City x Philadelphia Union — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – St. Louis City x Toronto — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h10 – Monterrey x Cruz Azul — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 22h30 – Colorado Rapids x Seattle Sounders — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Nashville x Chicago Fire — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Real Salt Lake x Vancouver Whitecaps — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Portland Timbers x Atlanta United — MLS | Transmissão: Apple TV

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