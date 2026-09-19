Jogos de futebol hoje (19/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:00
O sábado (19) terá uma agenda recheada de futebol, com partidas pelos principais campeonatos nacionais da Europa, além de duelos importantes no futebol brasileiro e na MLS. Entre os destaques estão Tottenham x Aston Villa, Stuttgart x Borussia Dortmund, Roma x Inter de Milão, Sevilla x Barcelona e Arsenal x Manchester United, pelo futebol europeu. No Brasil, Atlético-MG x Chapecoense, Mirassol x Botafogo, Remo x Santos, Vasco x Coritiba e São Paulo x Internacional movimentam o Brasileirão.