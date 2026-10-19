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Jogos de futebol hoje (19/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta segunda-feira (19), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 06:51

Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada Série A
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada Série A Crédito: Victor Ferreira/ECV

A segunda-feira (19) terá futebol ao longo de todo o dia, com partidas pelos campeonatos sauditas, italianos, turcos, ingleses, espanhóis e portugueses. Entre os destaques internacionais estão Tottenham x Coventry City, às 16h, e Getafe x Rayo Vallecano, no mesmo horário. No futebol brasileiro, o Corinthians recebe o Vitória, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro, com transmissão do SporTV e do Premiere. Mais cedo, Goiás e Náutico se enfrentam pela Série B. A programação também inclui Cruzeiro x Bolívar pela Copa Libertadores Feminina.

Jogos de hoje (19/10): confira horários e onde assistir

  • 12h05 – Al Fayha x Al Ahli — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e SporTV
  • 13h30 – Monza x Cagliari — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h – Trabzonspor x Besiktas — Campeonato Turco | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 15h – Al Hilal x Al Hazem — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e Xsports
  • 15h45 – Parma x Torino — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 16h – Tottenham x Coventry City — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h – Getafe x Rayo Vallecano — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h15 – Braga x Gil Vicente — Campeonato Português | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 17h – Cruzeiro (F) x Bolívar (F) — Copa Libertadores Feminina | Transmissão: Xsports, SporTV e CazéTV
  • 19h30 – Goiás x Náutico — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 20h – Corinthians x Vitória — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere

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