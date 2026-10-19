Jogos de futebol hoje (19/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 06:51
A segunda-feira (19) terá futebol ao longo de todo o dia, com partidas pelos campeonatos sauditas, italianos, turcos, ingleses, espanhóis e portugueses. Entre os destaques internacionais estão Tottenham x Coventry City, às 16h, e Getafe x Rayo Vallecano, no mesmo horário. No futebol brasileiro, o Corinthians recebe o Vitória, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro, com transmissão do SporTV e do Premiere. Mais cedo, Goiás e Náutico se enfrentam pela Série B. A programação também inclui Cruzeiro x Bolívar pela Copa Libertadores Feminina.