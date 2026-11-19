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Wendel de Novais
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 06:35
A quinta-feira (19) terá confrontos importantes pelo futebol brasileiro e internacional. Pelo Campeonato Brasileiro, três partidas movimentam a programação: Vasco x Internacional, Vitória x Red Bull Bragantino e São Paulo x Fluminense.
No futebol feminino, a Champions League da modalidade conta com três confrontos. Áustria Viena e Bayern de Munique se enfrentam no início da tarde. Depois, tem Arsenal e Lyon e Benfica e Roma também entram em campo pela competição europeia.
Jogos de hoje
14h45 - Áustria Viena (F) x Bayern de Munique (F) - Champions League Feminina | Transmissão: ESPN 4
17h - Arsenal (F) x Lyon (F) - Champions League Feminina | Transmissão: ESPN
17h - Benfica (F) x Roma (F) - Champions League Feminina | Transmissão: ESPN 4
19h - Palma-ESP x Pato ou Sporting-POR - Intercontinental de Futsal (final) | Transmissão: XSports, BandSports e Canal Gol BR (YouTube)
19h30 - Vasco x Internacional - Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
19h30 - Vitória x Red Bull Bragantino - Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere 3
21h30 - São Paulo x Fluminense - Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo, Premiere 2 e GETV (YouTube)