Jogos de futebol hoje (20/08): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:00
A quinta-feira (20) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas decisivas pelas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. O dia também conta com jogos pelos playoffs das competições europeias, além de compromissos pelo Campeonato Brasileiro da Série B e pelo Campeonato Saudita.
Entre os principais destaques estão LDU x Mirassol, Macará x Santos, Olimpia x Vasco, Corinthians x Rosario Central e Botafogo x Cienciano. O futebol brasileiro ainda terá Athletic Club-MG x CRB e Novorizontino x América-MG pela Série B. Confira abaixo todos os jogos desta quinta-feira e onde assistir ao vivo.