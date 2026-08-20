Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jogos de futebol hoje (20/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quinta-feira (20), com os horários e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:00

Taça da Copa Libertadores
Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Libertadores

A quinta-feira (20) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas decisivas pelas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. O dia também conta com jogos pelos playoffs das competições europeias, além de compromissos pelo Campeonato Brasileiro da Série B e pelo Campeonato Saudita.

Entre os principais destaques estão LDU x Mirassol, Macará x Santos, Olimpia x Vasco, Corinthians x Rosario Central e Botafogo x Cienciano. O futebol brasileiro ainda terá Athletic Club-MG x CRB e Novorizontino x América-MG pela Série B. Confira abaixo todos os jogos desta quinta-feira e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (20/08): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 12h – Kairat Almaty x Anderlecht — Europa League (playoffs pré-liga) | Transmissão: Xsports
  • 14h – Midtjylland x Rijeka — Conference League (playoffs pré-liga) | Transmissão: Canal Gol Brasil
  • 14h45 – PAOK x Brann — Conference League (playoffs pré-liga) | Transmissão: Canal Gol Brasil
  • 15h – Al Fayha x Al Hilal — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT, Bandsports e Xsports
  • 15h30 – Motherwell x Freiburg — Conference League (playoffs pré-liga) | Transmissão: Canal Gol Brasil
  • 16h – Rayo Vallecano x Deportivo Alavés — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 19h – LDU x Mirassol — Copa Libertadores (oitavas de final) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 19h – Macará x Santos — Copa Sul-Americana (oitavas de final) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 19h – Olimpia x Vasco — Copa Sul-Americana (oitavas de final) | Transmissão: Paramount+
  • 19h – Athletic Club-MG x CRB — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – Novorizontino x América-MG — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 21h30 – Corinthians x Rosario Central — Copa Libertadores (oitavas de final) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 21h30 – Botafogo x Cienciano — Copa Sul-Americana (oitavas de final) | Transmissão: Paramount+

Tags:

Libertadores

Mais recentes

Imagem - Copa Feminina: Salvador recebe sete partidas em 2027; confira a tabela completa

Copa Feminina: Salvador recebe sete partidas em 2027; confira a tabela completa
Imagem - Filho de Eliza Samudio, goleiro Bruno Samudio é afastado do Botafogo por 'questões de disciplina'

Filho de Eliza Samudio, goleiro Bruno Samudio é afastado do Botafogo por 'questões de disciplina'
Imagem - CBF admite erro em lance decisivo e reconhece pênalti que não foi marcado no Brasileirão

CBF admite erro em lance decisivo e reconhece pênalti que não foi marcado no Brasileirão