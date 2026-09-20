Jogos de futebol hoje (20/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 07:00
O domingo (20) será de muita bola rolando, com confrontos pelos principais campeonatos europeus e uma rodada movimentada no futebol brasileiro. A programação começa cedo e segue até a noite, com partidas na TV e em plataformas de streaming. Entre os destaques estão os clássicos Atlético de Madrid x Real Madrid e Marseille x PSG, além de Bournemouth x Liverpool, Fulham x Manchester United e Juventus x Atalanta. No Brasileirão, Vitória x Cruzeiro, Corinthians x Fluminense, Flamengo x RB Bragantino e Athletico-PR x Bahia movimentam o dia.