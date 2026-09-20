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Jogos de futebol hoje (20/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste domingo (20), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 07:00

Real Madrid x Atletico de Madrid
Real Madrid x Atletico de Madrid Crédito: Divulgação/Real Madrid

O domingo (20) será de muita bola rolando, com confrontos pelos principais campeonatos europeus e uma rodada movimentada no futebol brasileiro. A programação começa cedo e segue até a noite, com partidas na TV e em plataformas de streaming. Entre os destaques estão os clássicos Atlético de Madrid x Real Madrid e Marseille x PSG, além de Bournemouth x Liverpool, Fulham x Manchester United e Juventus x Atalanta. No Brasileirão, Vitória x Cruzeiro, Corinthians x Fluminense, Flamengo x RB Bragantino e Athletico-PR x Bahia movimentam o dia.

Jogos de hoje (20/09): confira horários e onde assistir

  • 7h30 – Fiorentina x Napoli — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 8h – Celtic x Rangers — Campeonato Escocês | Transmissão: Canal GOLBR
  • 8h – Wolves x West Brom — Campeonato Inglês (2ª divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 9h – Getafe x Málaga — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 9h30 – Twente x PSV — Campeonato Holandês | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 10h – Bournemouth x Liverpool — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 10h – Leeds x Crystal Palace — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 10h – Manchester City x Sunderland — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 10h – Parma x Genoa — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 10h – Frosinone x Como — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 10h – Linense x Grêmio Prudente — Copa Paulista | Transmissão: XSports e Metrópoles Esportes (YouTube)
  • 10h – Auxerre x Brest — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 10h30 – Bayer Leverkusen x RB Leipzig — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT
  • 11h – Grêmio x Palmeiras — Campeonato Brasileiro Série A | Transmissão: Premiere
  • 11h – Ponte Preta x CRB — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Disney+
  • 11h – Tacuarembó x Huracán-URU — Campeonato Uruguaio (2ª divisão) | Transmissão: Disney+
  • 11h15 – Atlético de Madrid x Real Madrid — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 12h15 – Nice x Lille — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 12h30 – Fulham x Manchester United — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 13h – Juventus x Atalanta — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 13h30 – Villarreal x Levante — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 13h30 – Deportivo A Coruña x Real Betis — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 14h – Cerrito x River Plate-URU — Campeonato Uruguaio (2ª divisão) | Transmissão: Disney+
  • 14h30 – Paderborn 07 x Hoffenheim — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT
  • 14h45 – San Lorenzo x Boca Juniors — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 15h45 – Milan x Lecce — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Olympique de Marseille x PSG — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Vitória x Cruzeiro — Campeonato Brasileiro Série A | Transmissão: TV Globo (BA e MG), Premiere e GETV
  • 16h – Corinthians x Fluminense — Campeonato Brasileiro Série A | Transmissão: TV Globo (menos BA e MG) e Premiere
  • 16h – Goiás x Avaí — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Disney+
  • 16h – Santa Cruz x Floresta — Campeonato Brasileiro Série C | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 16h – Valencia x Real Sociedad — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 17h – Rentistas x Oriental — Campeonato Uruguaio (2ª divisão) | Transmissão: Disney+
  • 18h – Chicago Stars x Washington Spirit — NWSL feminino | Transmissão: ESPN 3 e Disney+
  • 18h30 – Flamengo x RB Bragantino — Campeonato Brasileiro Série A | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 18h30 – Londrina x Fortaleza — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: XSports, ESPN, Canal GOAT e Disney+
  • 18h30 – Ferroviária x Brusque — Campeonato Brasileiro Série C | Transmissão: SportyNet+ e Canal do Benja (YouTube)
  • 18h30 – Paysandu x Inter de Limeira — Campeonato Brasileiro Série C | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 19h30 – Athletico-PR x Bahia — Campeonato Brasileiro Série A | Transmissão: Premiere
  • 20h – Inter Miami x San Diego FC — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h – Bay FC x Racing Louisville — NWSL feminino | Transmissão: XSports

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