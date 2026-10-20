Jogos de futebol hoje (20/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 06:51
A terça-feira (20) será de grandes jogos no futebol europeu e sul-americano. Pela Champions League, o destaque fica para o confronto entre PSG e Barcelona, além de Liverpool x Villarreal e Manchester City x AEK Atenas. Na América do Sul, o Vasco enfrenta o Boca Juniors pela semifinal da Copa Sul-Americana, enquanto Londrina e Cuiabá entram em campo pela Série B. A programação também conta com partidas do Campeonato Saudita e da Copa do Brasil Feminina.