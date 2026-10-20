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Jogos de futebol hoje (20/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta terça-feira (20), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 06:51

Taça da Champions
Taça da Champions Crédito: Shutterstock

A terça-feira (20) será de grandes jogos no futebol europeu e sul-americano. Pela Champions League, o destaque fica para o confronto entre PSG e Barcelona, além de Liverpool x Villarreal e Manchester City x AEK Atenas. Na América do Sul, o Vasco enfrenta o Boca Juniors pela semifinal da Copa Sul-Americana, enquanto Londrina e Cuiabá entram em campo pela Série B. A programação também conta com partidas do Campeonato Saudita e da Copa do Brasil Feminina.

Jogos de hoje (20/10): confira horários e onde assistir

  • 12h10 – Al Taawoun x Al Qadsiah — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 13h45 – Sabah x Borussia Dortmund — Champions League | Transmissão: TNT e HBO Max
  • 13h45 – Fenerbahçe x Slavia Praga — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 15h – Al Nassr x Neom — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT, SporTV 2 e Xsports
  • 15h – Al Ettifaq x Al Ittihad — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 16h – PSG x Barcelona — Champions League | Transmissão: SBT, TNT e HBO Max
  • 16h – Liverpool x Villarreal — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 16h – Manchester City x AEK Atenas — Champions League | Transmissão: TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
  • 16h – Roma x Slovan Bratislava — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Napoli x Bodø/Glimt — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Porto x PSV — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Stuttgart x Atlético de Madrid — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 18h – Red Bull Bragantino (F) x Ferroviária (F) — Copa do Brasil Feminina | Transmissão: Xsports, SporTV e Lance! (YouTube)
  • 19h30 – Londrina x Cuiabá — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Disney+
  • 21h30 – Vasco x Boca Juniors — Copa Sul-Americana (semifinal) | Transmissão: SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+

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