Jogos de futebol hoje (21/08): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:00
A sexta-feira (21) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes campeonatos nacionais da Europa e do Oriente Médio. Entre os destaques estão confrontos envolvendo Al Nassr, Al Ittihad, Galatasaray, Olympique de Marseille, Arsenal e Real Betis. Confira abaixo todos os jogos desta sexta-feira, com os horários e onde assistir às partidas ao vivo.