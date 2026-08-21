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Jogos de futebol hoje (21/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (21), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:00

Premier League
Taça da Premier League Crédito: Divulgação

A sexta-feira (21) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes campeonatos nacionais da Europa e do Oriente Médio. Entre os destaques estão confrontos envolvendo Al Nassr, Al Ittihad, Galatasaray, Olympique de Marseille, Arsenal e Real Betis. Confira abaixo todos os jogos desta sexta-feira, com os horários e onde assistir às partidas ao vivo.

Jogos de hoje (21/08): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 13h – Al Riyadh x Al Nassr — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e Xsports
  • 15h – Al Qadsiah x Al Ittihad — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 15h – Al Faisaly x Neom — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e BandSports
  • 15h30 – Erzurumspor x Galatasaray — Campeonato Turco | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Olympique de Marseille x Strasbourg — Campeonato Francês | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 16h – Arsenal x Coventry City — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h – Real Betis x Real Sociedad — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV

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