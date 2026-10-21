Jogos de futebol hoje (21/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 06:51
A quarta-feira (21) será marcada por grandes confrontos no futebol europeu e sul-americano. Pela Champions League, os destaques são Bayern de Munique x Arsenal, Real Madrid x RB Leipzig e outros duelos da rodada. No futebol brasileiro, Palmeiras e Fluminense se enfrentam pela semifinal da Copa Libertadores, enquanto o Atlético-MG encara o Montevideo City Torque pela semifinal da Copa Sul-Americana. A programação também inclui partidas da Libertadores Feminina, da Copa do Brasil Feminina e da MLS.