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Jogos de futebol hoje (21/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (21), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 06:51

Taça da Libertadores
Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

A quarta-feira (21) será marcada por grandes confrontos no futebol europeu e sul-americano. Pela Champions League, os destaques são Bayern de Munique x Arsenal, Real Madrid x RB Leipzig e outros duelos da rodada. No futebol brasileiro, Palmeiras e Fluminense se enfrentam pela semifinal da Copa Libertadores, enquanto o Atlético-MG encara o Montevideo City Torque pela semifinal da Copa Sul-Americana. A programação também inclui partidas da Libertadores Feminina, da Copa do Brasil Feminina e da MLS.

Jogos de hoje (21/10): confira horários e onde assistir

  • 13h45 – Como x Manchester United — Champions League | Transmissão: TNT e HBO Max
  • 13h45 – Lille x Galatasaray — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 15h – Levante x Athletic Bilbao — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Bayern de Munique x Arsenal — Champions League | Transmissão: TNT, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
  • 16h – Inter de Milão x Shakhtar Donetsk — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 16h – Aston Villa x Viking — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Real Betis x Feyenoord — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Club Brugge x Lens — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Real Madrid x RB Leipzig — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Sporting x LASK Linz — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 17h – Independiente Santa Fe (F) x Corinthians (F) — Copa Libertadores Feminina | Transmissão: Xsports e Canal Gol Brasil
  • 19h – Montevideo City Torque x Atlético-MG — Copa Sul-Americana (semifinal) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 19h – São Paulo (F) x Bahia (F) — Copa do Brasil Feminina | Transmissão: SporTV 2
  • 20h – Cincinnati x DC United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h – Palmeiras (F) x Independiente del Valle (F) — Copa Libertadores Feminina | Transmissão: Nosso Palestra (YouTube), Canal Gol Brasil, Xsports e SporTV 2
  • 21h30 – Palmeiras x Fluminense — Copa Libertadores (semifinal) | Transmissão: Globo, ge tv e Paramount+

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