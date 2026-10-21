DIA DE LIBERTADORES

Jogos de futebol hoje (21/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (21), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 06:51

Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

A quarta-feira (21) será marcada por grandes confrontos no futebol europeu e sul-americano. Pela Champions League, os destaques são Bayern de Munique x Arsenal, Real Madrid x RB Leipzig e outros duelos da rodada. No futebol brasileiro, Palmeiras e Fluminense se enfrentam pela semifinal da Copa Libertadores, enquanto o Atlético-MG encara o Montevideo City Torque pela semifinal da Copa Sul-Americana. A programação também inclui partidas da Libertadores Feminina, da Copa do Brasil Feminina e da MLS.

Jogos de hoje (21/10): confira horários e onde assistir