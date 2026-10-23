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Jogos de futebol hoje (23/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (23), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 06:51

Taça da Série B
Taça da Série B Crédito: Junior Souza / CBF

A sexta-feira (23) terá uma programação movimentada, com partidas do futebol nacional, das principais ligas europeias e do Campeonato Saudita. No futebol brasileiro, Cruzeiro e Remo se enfrentam pelo Brasileirão, enquanto Operário-PR x Athletic Club-MG e Sport x Criciúma movimentam a Série B. Confira os horários e onde assistir a todos os jogos do dia. Mundo afora, Ipswich Town x Nottingham Forest se enfrentam pelo Campeonato Inglês, enquanto Al Qadsiah e Al Hilal e e Al Faisaly e Al Nassr duelam na Arábia Saudita.

Jogos de hoje (23/10): confira horários e onde assistir

  • 10h30 – Al Faisaly x Al Nassr — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e Xsports
  • 12h30 – Al Ittihad x Al Diriyah — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 15h – Al Qadsiah x Al Hilal — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e Xsports
  • 15h30 – Stuttgart x Borussia Mönchengladbach — Campeonato Alemão | Transmissão: CazéTV
  • 15h45 – Torino x Monza — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Brest x Nice — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Deportivo Alavés x Málaga — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Ipswich Town x Nottingham Forest — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h – Bolton Wanderers x Middlesbrough — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 19h – Gimnasia La Plata x Sarmiento — Campeonato Argentino | Transmissão: Disney+
  • 19h30 – Operário-PR x Athletic Club-MG — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Disney+
  • 20h – Cruzeiro x Remo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 21h – Sport x Criciúma — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+

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