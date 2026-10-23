DIA DE SEGUNDONA

Jogos de futebol hoje (23/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (23), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 06:51

Taça da Série B Crédito: Junior Souza / CBF

A sexta-feira (23) terá uma programação movimentada, com partidas do futebol nacional, das principais ligas europeias e do Campeonato Saudita. No futebol brasileiro, Cruzeiro e Remo se enfrentam pelo Brasileirão, enquanto Operário-PR x Athletic Club-MG e Sport x Criciúma movimentam a Série B. Confira os horários e onde assistir a todos os jogos do dia. Mundo afora, Ipswich Town x Nottingham Forest se enfrentam pelo Campeonato Inglês, enquanto Al Qadsiah e Al Hilal e e Al Faisaly e Al Nassr duelam na Arábia Saudita.

Jogos de hoje (23/10): confira horários e onde assistir