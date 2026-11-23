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Jogos de futebol hoje (23/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos com horários das partidas e onde assistir às transmissões

Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 06:43

Taça da Bundesliga Crédito: Divulgação/Bayern de Munique

A segunda-feira (23) terá uma programação movimentada pelo futebol internacional e brasileiro. Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, três partidas movimentam a noite: Internacional x Vitória, às 19h30, Botafogo x São Paulo, às 20h, e Santos x Grêmio, às 21h.

No futebol europeu, a agenda conta com confrontos pelos campeonatos Alemão, Dinamarquês, Italiano e Inglês. Entre os destaques está Bayern de Munique x Hoffenheim. A programação internacional ainda inclui dois jogos pela Liga dos Campeões da Ásia e jogos do Campeonato Argentino.

Jogos de hoje

10h45 - Nefchi Fargona x Al-Hilal - Liga dos Campeões da Ásia | Transmissão: ESPN 4 e Disney+

14h - Bayern de Munique x Hoffenheim - Campeonato Alemão Feminino | Transmissão: DAZN

15h - Brondby x Midtjylland - Campeonato Dinamarquês | Transmissão: Canal Gol BR (YouTube)

15h15 - Al-Ittihad x Pakhtakor - Liga dos Campeões da Ásia | Transmissão: Disney+

16h30 - Juventud-URU x Defensor - Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+

16h45 - Monza x Fiorentina - Campeonato Italiano | Transmissão: SportyNet, SportyNet (YouTube) e Disney+

17h - Brentford x Everton - Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+

17h - Levante x Elche - Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV (YouTube)

17h - Gimnasia La Plata x Newell's Old Boys - Campeonato Argentino (oitavas de final) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+

19h30 - Internacional x Vitória - Campeonato Brasileiro (36ª rodada) | Transmissão: Premiere

19h30 - Albion x Danubio - Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+

20h - Botafogo x São Paulo - Campeonato Brasileiro (36ª rodada) | Transmissão: Prime Video

21h - Santos x Grêmio - Campeonato Brasileiro (36ª rodada) | Transmissão: SporTV e Premiere