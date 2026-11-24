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Wendel de Novais
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 06:47
A terça-feira (24) será marcada por uma rodada movimentada da Champions League com destaque para confrontos entre Real Madrid x PSV, Manchester City x Napoli e Arsenal x Borussia Dortmund.
O futebol brasileiro também terá compromissos importantes. Pela Copa do Mundo Sub-17, a Seleção Brasileira enfrenta a Tanzânia às 12h, pela segunda rodada da fase de grupos. À noite, Chapecoense e Palmeiras se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão;
Jogos de hoje
9h15 - Shanghai Port x Buriram - Champions League da Ásia (fase de liga) | Transmissão: Disney+
11h - São Paulo x Criciúma - Copinha Feminina (1ª rodada) | Transmissão: Paulistão (YouTube)
12h - Brasil x Tanzânia - Copa do Mundo Sub-17 (fase de grupos) | Transmissão: SporTV 2 e CazéTV (YouTube)
13h - Al-Ahli Dubai x Al-Qadsiah - Champions League da Ásia (fase de liga) | Transmissão: Disney+
14h45 - Galatasaray x Aston Villa - Champions League (fase de liga) | Transmissão: TNT e HBO Max
14h45 - Bodo/Glimt x LASK Linz - Champions League (fase de liga) | Transmissão: Space e HBO Max
15h - Fluminense x Vitória - Copinha Feminina (1ª rodada) | Transmissão: Paulistão (YouTube)
15h15 - Al-Nassr x Al-Sadd - Champions League da Ásia (fase de liga) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
16h - Centro Olímpico x Grêmio - Copinha Feminina (1ª rodada) | Transmissão: Paulistão (YouTube)
16h45 - Crawley Town x Barnet - Campeonato Inglês (4ª divisão) | Transmissão: Disney+
17h - Real Madrid x PSV - Champions League (fase de liga) | Transmissão: SBT, TNT e HBO Max
17h - Manchester City x Napoli - Champions League (fase de liga) | Transmissão: Space e HBO Max
17h - Arsenal x Borussia Dortmund - Champions League (fase de liga) | Transmissão: TNT Sports (YouTube) e HBO Max
17h - Feyenoord x Porto - Champions League (fase de liga) | Transmissão: HBO Max
17h - Slovan Bratislava x Betis - Champions League (fase de liga) | Transmissão: HBO Max
17h - RB Leipzig x Lens - Champions League (fase de liga) | Transmissão: HBO Max
17h - Como x AEK - Champions League (fase de liga) | Transmissão: HBO Max
17h - Wolverhampton x Derby County - Campeonato Inglês (2ª divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
17h - Rangers x Aberdeen - Campeonato Escocês | Transmissão: Canal Gol BR (YouTube)
18h - Chapecoense x Palmeiras - Campeonato Brasileiro (37ª rodada) | Transmissão: Record, Premiere e CazéTV (YouTube)
19h - Flamengo x Vasco - Copinha Feminina (1ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)
20h - Ferroviária x Aliança-GO - Copinha Feminina (1ª rodada) | Transmissão: Paulistão (YouTube)
21h30 - São Paulo x Atlético-MG - Copa do Brasil Sub-20 (semifinal, jogo de volta; ida: 1 a 1) | Transmissão: SporTV e MIL Play
21h30 - Palmeiras x Tarumã - Copinha Feminina (1ª rodada) | Transmissão: TV Brasil e Paulistão (YouTube)