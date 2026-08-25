Jogos de futebol hoje (25/08): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:00
A terça-feira (25) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas decisivas e confrontos importantes em diferentes competições. O destaque do dia fica por conta do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, além de jogos pelos playoffs da Champions League e pelas oitavas de final da Libertadores.
Também entram em campo Al Nassr, Celtic, Valencia, Juventude, CRB, Atlético-GO, Botafogo-SP e equipes da Leagues Cup. Confira abaixo todos os jogos desta terça-feira e onde assistir ao vivo.