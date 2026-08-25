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Jogos de futebol hoje (25/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta terça-feira (25), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:00

Atlético-MG x Cruzeiro
Atlético-MG x Cruzeiro Crédito: Gustavo Martins/Cruzeiro

A terça-feira (25) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas decisivas e confrontos importantes em diferentes competições. O destaque do dia fica por conta do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, além de jogos pelos playoffs da Champions League e pelas oitavas de final da Libertadores.

Também entram em campo Al Nassr, Celtic, Valencia, Juventude, CRB, Atlético-GO, Botafogo-SP e equipes da Leagues Cup. Confira abaixo todos os jogos desta terça-feira e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (25/08): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 13h10 – Al Taawoun x Al Fayha — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 13h45 – Sabah x Hapoel Beer Sheva — Champions League (playoffs pré-liga) | Transmissão: HBO Max
  • 15h – Al Ettifaq x Al Nassr — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e SporTV
  • 16h – Bodo/Glimt x NEC Nijmegen — Champions League (playoffs pré-liga) | Transmissão: SBT, TNT, TNT Sports (YouTube) e HBO Max
  • 16h – LASK Linz x Celtic — Champions League (playoffs pré-liga) | Transmissão: Space e HBO Max
  • 16h – Valencia x Real Betis — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 19h30 – Juventude x CRB — Campeonato Brasileiro (Série B) | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
  • 19h30 – Atlético-GO x Botafogo-SP — Campeonato Brasileiro (Série B) | Transmissão: Disney+
  • 21h – Cruzeiro x Atlético-MG — Copa do Brasil (quartas de final) | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 21h30 – Deportes Tolima x Independiente del Valle — Copa Libertadores (oitavas de final) | Transmissão: Paramount+
  • 21h30 – Monterrey x Chicago Fire — Leagues Cup | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – León-MEX x Real Salt Lake — Leagues Cup | Transmissão: Apple TV

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