Jogos de futebol hoje (25/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06:21
A sexta-feira (25) terá uma programação movimentada no futebol, com destaque para o amistoso entre Austrália e Brasil, além de confrontos da Liga das Nações e duas partidas do Campeonato Brasileiro. A Seleção Brasileira entra em campo pela manhã, enquanto os principais jogos das competições europeias acontecem à tarde. À noite, Novorizontino x São Bernardo e Vila Nova x Londrina fecham a programação nacional.