SELEÇÃO EM CAMPO

Jogos de futebol hoje (25/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (25) com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06:21

Brasil estreou na Copa com empate em 1x1 na contra Marrocos Crédito: Divulgação/Conmebol

A sexta-feira (25) terá uma programação movimentada no futebol, com destaque para o amistoso entre Austrália e Brasil, além de confrontos da Liga das Nações e duas partidas do Campeonato Brasileiro. A Seleção Brasileira entra em campo pela manhã, enquanto os principais jogos das competições europeias acontecem à tarde. À noite, Novorizontino x São Bernardo e Vila Nova x Londrina fecham a programação nacional.

Jogos de hoje (25/09): confira horários e onde assistir