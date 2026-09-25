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Jogos de futebol hoje (25/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (25) com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06:21

Brasil estreou na Copa com empate em 1x1 na contra Marrocos
Brasil estreou na Copa com empate em 1x1 na contra Marrocos Crédito: Divulgação/Conmebol

A sexta-feira (25) terá uma programação movimentada no futebol, com destaque para o amistoso entre Austrália e Brasil, além de confrontos da Liga das Nações e duas partidas do Campeonato Brasileiro. A Seleção Brasileira entra em campo pela manhã, enquanto os principais jogos das competições europeias acontecem à tarde. À noite, Novorizontino x São Bernardo e Vila Nova x Londrina fecham a programação nacional.

Jogos de hoje (25/09): confira horários e onde assistir

  • 7h – Austrália x Brasil — Amistoso Internacional | Transmissão: Globo, ge tv e SporTV
  • 13h – Geórgia x Irlanda do Norte — Liga das Nações B | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 13h – Armênia x Letônia — Liga das Nações C | Transmissão: SporTV
  • 15h45 – Turquia x França — Liga das Nações A | Transmissão: SporTV
  • 15h45 – Itália x Bélgica — Liga das Nações A | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Polônia x Bósnia e Herzegovina — Liga das Nações B | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 – Suécia x Romênia — Liga das Nações B | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Hungria x Ucrânia — Liga das Nações B | Transmissão: SporTV 2
  • 15h45 – Montenegro x Chipre — Liga das Nações C | Transmissão: Disney+
  • 19h30 – Novorizontino x São Bernardo — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – Vila Nova x Londrina — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+

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