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Jogos de futebol hoje (25/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste domingo (25), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:51

Barcelona e Real Madrid estão entres os times de futebo mais valiosos do mundo
Barcelona e Real Madrid protagonizam um dos maiores clássicos do futebol mundial Crédito: Shutterstock

O domingo (25) terá uma programação recheada de grandes confrontos no futebol internacional. O principal destaque é o clássico entre Barcelona e Real Madrid, às 17h, pelo Campeonato Espanhol. Na Inglaterra, Liverpool x Brighton e Manchester United x Bournemouth também prometem movimentar o dia. A agenda ainda conta com duelos importantes na Itália, na França e na Alemanha, além de PSG x Lyon, pelo Campeonato Francês, e River Plate x Racing, pelo Campeonato Argentino. Confira os horários e onde assistir a todos os jogos.

Jogos de hoje (25/10): confira horários e onde assistir

  • 8h30 – Inter de Milão x Fiorentina — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 9h – Crystal Palace (F) x Chelsea (F) — Campeonato Inglês Feminino | Transmissão: Xsports
  • 10h – Athletic Bilbao x Getafe — Campeonato Espanhol | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 10h30 – PSV x Feyenoord — Campeonato Holandês | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 11h – Liverpool x Brighton — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 11h – Manchester United x Bournemouth — Campeonato Inglês | Transmissão: CazéTV e Disney+
  • 11h – Hull City x Brentford — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 11h – Crystal Palace x Newcastle — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 11h – Genoa x Venezia — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 11h – Atalanta x Frosinone — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 3 e Disney+
  • 11h – Monaco x Lille — Campeonato Francês | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 11h30 – Hoffenheim x Bayer Leverkusen — Campeonato Alemão | Transmissão: SporTV e OneFootball
  • 12h15 – Celta de Vigo x Real Betis — Campeonato Espanhol | Transmissão: SportyNet (YouTube)
  • 13h15 – Olympique de Marseille x Le Havre — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 13h15 – Auxerre x Le Mans — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 13h15 – Angers x Lorient — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 13h15 – Rennes x Strasbourg — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 13h30 – Sunderland x Leeds United — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 13h30 – Freiburg x Bayern de Munique — Campeonato Alemão | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV) e OneFootball
  • 14h – Lecce x Juventus — Campeonato Italiano | Transmissão: SportyNet (YouTube) e Disney+
  • 14h30 – Real Sociedad x Levante — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 15h – Nacional da Madeira x Braga — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 16h45 – Udinese x Milan — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h45 – PSG x Lyon — Campeonato Francês | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 17h – Barcelona x Real Madrid — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 17h30 – Sporting x Académico de Viseu — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 19h15 – River Plate x Racing — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 22h – Los Angeles FC x LA Galaxy — MLS | Transmissão: TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV

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