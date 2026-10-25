Jogos de futebol hoje (25/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:51
O domingo (25) terá uma programação recheada de grandes confrontos no futebol internacional. O principal destaque é o clássico entre Barcelona e Real Madrid, às 17h, pelo Campeonato Espanhol. Na Inglaterra, Liverpool x Brighton e Manchester United x Bournemouth também prometem movimentar o dia. A agenda ainda conta com duelos importantes na Itália, na França e na Alemanha, além de PSG x Lyon, pelo Campeonato Francês, e River Plate x Racing, pelo Campeonato Argentino. Confira os horários e onde assistir a todos os jogos.