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Jogos de futebol hoje (26/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (26), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:00

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil Crédito: Divulgação/Flamengo

A quarta-feira (26) será de muita bola rolando, com uma programação recheada de confrontos importantes no Brasil e no exterior. O destaque fica por conta dos dois jogos da Copa do Brasil envolvendo clubes brasileiros: Palmeiras x Santos e Vasco x Vitória, ambos às 21h30.

O dia também terá partidas decisivas pelos playoffs da Champions League, duelos da Copa da Liga Inglesa, além de confrontos pela Copa Sul-Americana, Leagues Cup, La Liga e Copa Intercontinental. Confira abaixo todos os jogos desta quarta-feira e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (26/08): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 15h – Al Diriyah x Al Kholood — Campeonato Saudita | Transmissão: BandSports e Canal GOAT
  • 15h – Al Ahli x Auckland FC — Copa Intercontinental | Transmissão: FIFA+
  • 15h45 – Bradford x Burnley — Copa da Liga Inglesa | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Newcastle x West Brom — Copa da Liga Inglesa | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Tottenham x Charlton — Copa da Liga Inglesa | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h – Preston x Everton — Copa da Liga Inglesa | Transmissão: Disney+
  • 16h – AEK x Levski Sofia — Champions League (playoffs) | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Celje x Slovan Bratislava — Champions League (playoffs) | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Olympique de Lyon x Fenerbahce — Champions League (playoffs) | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Viking x Dinamo — Champions League (playoffs) | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Real Madrid x Real Sociedad — La Liga | Transmissão: CazéTV
  • 19h – São José-RS x Goiatuba — Série D | Transmissão: Metrópoles Esportes (YouTube)
  • 19h15 – Aldosivi x Independiente Rivadavia — Copa da Argentina | Transmissão: Xsports
  • 21h30 – River Plate x Santa Fe — Copa Sul-Americana | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 21h30 – Toluca x Austin — Leagues Cup | Transmissão: Apple TV+
  • 21h30 – Palmeiras x Santos — Copa do Brasil | Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video
  • 21h30 – Vasco x Vitória — Copa do Brasil | Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video
  • 23h45 – Club América x Columbus Crew — Leagues Cup | Transmissão: Apple TV+

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