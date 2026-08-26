Jogos de futebol hoje (26/08): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:00
A quarta-feira (26) será de muita bola rolando, com uma programação recheada de confrontos importantes no Brasil e no exterior. O destaque fica por conta dos dois jogos da Copa do Brasil envolvendo clubes brasileiros: Palmeiras x Santos e Vasco x Vitória, ambos às 21h30.
O dia também terá partidas decisivas pelos playoffs da Champions League, duelos da Copa da Liga Inglesa, além de confrontos pela Copa Sul-Americana, Leagues Cup, La Liga e Copa Intercontinental. Confira abaixo todos os jogos desta quarta-feira e onde assistir ao vivo.