Jogos de futebol hoje (26/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:51
O sábado (26) terá uma programação recheada de futebol, com destaque para a final do Campeonato Brasileiro Feminino entre Corinthians e São Paulo, além de partidas da Liga das Nações e da segunda divisão do Brasileirão. O futebol internacional também terá muitos jogos ao longo do dia, incluindo confrontos da MLS, do Campeonato Mexicano e do Campeonato Inglês Feminino. Confira a lista completa de partidas e onde assistir.