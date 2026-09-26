DIA DE DECISÃO

Jogos de futebol hoje (26/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (26), com os horários das partidas e onde assistir aos jogos

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:51

Taça do Brasileirão Feminino Crédito: Divulgação/CBF

O sábado (26) terá uma programação recheada de futebol, com destaque para a final do Campeonato Brasileiro Feminino entre Corinthians e São Paulo, além de partidas da Liga das Nações e da segunda divisão do Brasileirão. O futebol internacional também terá muitos jogos ao longo do dia, incluindo confrontos da MLS, do Campeonato Mexicano e do Campeonato Inglês Feminino. Confira a lista completa de partidas e onde assistir.

Jogos de hoje (26/09): confira horários e onde assistir