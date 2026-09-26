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Jogos de futebol hoje (26/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (26), com os horários das partidas e onde assistir aos jogos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:51

Taça do Brasileirão Feminino
Taça do Brasileirão Feminino Crédito: Divulgação/CBF

O sábado (26) terá uma programação recheada de futebol, com destaque para a final do Campeonato Brasileiro Feminino entre Corinthians e São Paulo, além de partidas da Liga das Nações e da segunda divisão do Brasileirão. O futebol internacional também terá muitos jogos ao longo do dia, incluindo confrontos da MLS, do Campeonato Mexicano e do Campeonato Inglês Feminino. Confira a lista completa de partidas e onde assistir.

Jogos de hoje (26/09): confira horários e onde assistir

  • 9h30 – Charlton (F) x Manchester City (F) — Campeonato Inglês Feminino | Transmissão: Xsports
  • 10h – Eslovênia x Escócia — Liga das Nações B | Transmissão: SporTV
  • 13h – Islândia x Estônia — Liga das Nações C | Transmissão: SporTV
  • 13h – Bulgária x Luxemburgo — Liga das Nações C | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 13h – London City Lionesses x Brighton — Campeonato Inglês Feminino | Transmissão: Canal GOAT
  • 15h45 – Inglaterra x Espanha — Liga das Nações A | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – República Tcheca x Croácia — Liga das Nações A | Transmissão: SporTV 3 e ge tv
  • 16h30 – Corinthians (F) x São Paulo (F) — Campeonato Brasileiro Feminino (final) | Transmissão: Globo, ge tv e SporTV
  • 16h30 – Náutico x Sport — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Globo (PE), SporTV 2 e Premiere
  • 16h30 – Operário-PR x Ceará — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
  • 17h45 – Estados Unidos x Peru — Amistoso Internacional | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 18h30 – Goiás x Atlético-GO — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 20h – Cruz Azul x Toluca — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (YouTube)
  • 20h30 – Atlanta United x New York City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Montreal x Cincinnati — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Charlotte x Chicago Fire — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Philadelphia Union x Orlando City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – RB New York x St. Louis City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Austin x San Diego — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Dallas x Los Angeles FC — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Houston Dynamo x Sporting Kansas City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Nashville x Toronto — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Seattle Sounders x Minnesota United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h – Santos Laguna x Pachuca — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 22h30 – Real Salt Lake x New England Revolution — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – LA Galaxy x Colorado Rapids — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – San Jose Earthquakes x Portland Timbers — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Vancouver Whitecaps x DC United — MLS | Transmissão: Apple TV

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