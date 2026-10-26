Jogos de futebol hoje (26/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 06:51
A segunda-feira (26) terá confrontos importantes no futebol internacional, com destaque para o clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe, pelo Campeonato Turco, e os duelos PSG x Lyon, pelo Campeonato Francês, e Sevilla x Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. No futebol brasileiro, a programação inclui três partidas pela Série A: Coritiba x Grêmio, Flamengo x Atlético-MG e outros compromissos das equipes da Série B. O dia também conta com jogos da Champions League da Ásia e do Campeonato Português.