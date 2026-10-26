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Jogos de futebol hoje (26/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta segunda-feira (26), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 06:51

Taça do Brasileirão
Taça do Brasileirão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A segunda-feira (26) terá confrontos importantes no futebol internacional, com destaque para o clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe, pelo Campeonato Turco, e os duelos PSG x Lyon, pelo Campeonato Francês, e Sevilla x Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. No futebol brasileiro, a programação inclui três partidas pela Série A: Coritiba x Grêmio, Flamengo x Atlético-MG e outros compromissos das equipes da Série B. O dia também conta com jogos da Champions League da Ásia e do Campeonato Português.

Jogos de hoje (26/10): confira horários e onde assistir

  • 10h45 – Neftchi Fargona x Al Ittihad — Champions League da Ásia | Transmissão: Disney+
  • 13h – Al Ain x Tractor — Champions League da Ásia | Transmissão: Disney+
  • 13h – Al Ahli x Al Gharafa — Champions League da Ásia | Transmissão: Disney+
  • 13h – Çaykur Rizespor x Trabzonspor — Campeonato Turco | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 15h15 – Al Nassr x Al Wasl — Champions League da Ásia | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 15h15 – Al Qadsiah x Al Sadd — Champions League da Ásia | Transmissão: Disney+
  • 15h15 – Air Force SC x Pakhtakor Tashkent — Champions League da Ásia | Transmissão: Disney+
  • 15h30 – Galatasaray x Fenerbahçe — Campeonato Turco | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Santa Clara x Benfica — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 16h45 – PSG x Lyon — Campeonato Francês | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 17h – Sevilla x Osasuna — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 19h30 – Coritiba x Grêmio — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 19h30 – América-MG x Cuiabá — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Disney+
  • 20h – Flamengo x Atlético-MG — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 20h30 – Juventude x Náutico — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Disney+

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