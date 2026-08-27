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Jogos de futebol hoje (27/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quinta-feira (27), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:00

Raphinha celebra gol pelo Barcelona
Raphinha celebra gol pelo Barcelona Crédito: Marc Graupera/FCBarcelona

A quinta-feira (27) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas importantes no Brasil e na Europa. Entre os principais destaques estão Barcelona x Athletic e Celta de Vigo x Osasuna pelo Campeonato Espanhol, além de Internacional x Grêmio pela Copa do Brasil.

O dia também terá confrontos pela Liga Europa, Conference League, Copa da Liga Inglesa, Copa da Argentina, Série D e Campeonato Brasileiro Sub-17. Confira abaixo todos os jogos desta quinta-feira e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (27/08): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 13h45 – Monaco x Gornik Zabrze — Conference League | Transmissão: OneFootball
  • 14h – Hradec Kralove x Panathinaikos — Conference League | Transmissão: OneFootball
  • 15h – Thun x Lech Poznan — Europa League | Transmissão: OneFootball
  • 15h – Hapoel Tel Aviv x Atalanta — Conference League | Transmissão: OneFootball
  • 15h30 – Celta de Vigo x Osasuna — La Liga | Transmissão: CazéTV
  • 15h30 – Chelsea x Luton Town — Copa da Liga Inglesa | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h – Fulham x Wimbledon — Copa da Liga Inglesa | Transmissão: Disney+
  • 16h – Barcelona x Athletic — La Liga | Transmissão: CazéTV
  • 19h – Estudiantes x Barracas Central — Copa da Argentina | Transmissão: XSports (YouTube)
  • 20h – Fluminense x Palmeiras — Campeonato Brasileiro Sub-17 | Transmissão: SporTV
  • 20h – Internacional x Grêmio — Copa do Brasil | Transmissão: Prime Video
  • 21h – Nacional-AM x CSA — Série D | Transmissão: Metrópoles Esportes (YouTube)

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