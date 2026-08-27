Jogos de futebol hoje (27/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:00
A quinta-feira (27) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas importantes no Brasil e na Europa. Entre os principais destaques estão Barcelona x Athletic e Celta de Vigo x Osasuna pelo Campeonato Espanhol, além de Internacional x Grêmio pela Copa do Brasil.
O dia também terá confrontos pela Liga Europa, Conference League, Copa da Liga Inglesa, Copa da Argentina, Série D e Campeonato Brasileiro Sub-17. Confira abaixo todos os jogos desta quinta-feira e onde assistir ao vivo.