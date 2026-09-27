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Jogos de futebol hoje (27/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste domingo (27), com os horários das partidas e onde assistir aos jogos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 06:51

Erling Haaland (Noruega)
Erling Haaland (Noruega) Crédito: Reprodução/FIFA

O domingo (27) terá uma programação movimentada no futebol, com partidas da Liga das Nações, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Inglês Feminino e da MLS. Entre os destaques estão os confrontos entre Noruega e Portugal, Alemanha e Grécia, além de Fortaleza x Athletic Club-MG e Columbus Crew x Inter Miami. Confira a lista completa de jogos e onde assistir.

Jogos de hoje (27/09): confira horários e onde assistir

  • 10h – Lituânia x Azerbaijão — Liga das Nações D | Transmissão: SporTV 2
  • 11h – Criciúma x Avaí — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 12h30 – Chelsea (F) x Arsenal (F) — Campeonato Inglês Feminino | Transmissão: Xsports
  • 13h – Sérvia x Holanda — Liga das Nações A | Transmissão: SporTV e ge tv
  • 13h – Dinamarca x País de Gales — Liga das Nações A | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Noruega x Portugal — Liga das Nações A | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Alemanha x Grécia — Liga das Nações A | Transmissão: SporTV
  • 16h – CRB x Cuiabá — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 18h30 – Fortaleza x Athletic Club-MG — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
  • 20h – Columbus Crew x Inter Miami — MLS | Transmissão: TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV

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