Jogos de futebol hoje (27/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 06:51
O domingo (27) terá uma programação movimentada no futebol, com partidas da Liga das Nações, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Inglês Feminino e da MLS. Entre os destaques estão os confrontos entre Noruega e Portugal, Alemanha e Grécia, além de Fortaleza x Athletic Club-MG e Columbus Crew x Inter Miami. Confira a lista completa de jogos e onde assistir.