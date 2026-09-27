HAALAND EM CAMPO

Jogos de futebol hoje (27/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste domingo (27), com os horários das partidas e onde assistir aos jogos

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 06:51

Erling Haaland (Noruega) Crédito: Reprodução/FIFA

O domingo (27) terá uma programação movimentada no futebol, com partidas da Liga das Nações, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Inglês Feminino e da MLS. Entre os destaques estão os confrontos entre Noruega e Portugal, Alemanha e Grécia, além de Fortaleza x Athletic Club-MG e Columbus Crew x Inter Miami. Confira a lista completa de jogos e onde assistir.

Jogos de hoje (27/09): confira horários e onde assistir