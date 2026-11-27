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Wendel de Novais
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06:13
A sexta-feira (27) terá uma programação de futebol com partidas de diferentes competições nacionais e internacionais. Entre os destaques estão Brasil x Costa Rica, pelo Mundial Sub-17, Nottingham Forest x Chelsea, pela Premier League, e Fluminense x Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Veja a programação completa abaixo:
Jogos de hoje
11h – Costa Rica Sub-17 x Brasil Sub-17 – Mundial Sub-17 | Transmissão: SporTV 2 e CazéTV
11h20 – Al Qadisiya x Al Fayha – Campeonato Saudita | Transmissão: YouTube (Canal GOAT)
14h30 – Al Ittihad x Neom – Campeonato Saudita | Transmissão: XSports, BandSports e YouTube (Canal GOAT)
14h30 – Bochum x Darmstadt – Bundesliga 2 | Transmissão: YouTube (JP Esportes)
14h30 – Heidenheim x Nürnberg – Bundesliga 2 | Transmissão: YouTube (Romário TV)
16h30 – Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach – Bundesliga | Transmissão: SportyNet e CazéTV
16h45 – Brest x Paris FC – Campeonato Francês | Transmissão: XSports e CazéTV
17h – Nottingham Forest x Chelsea – Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN
17h – Southampton x Middlesbrough – Campeonato Inglês (2ª divisão) | Transmissão: ESPN 4
17h – Levante x Racing Santander – Campeonato Espanhol | Transmissão: YouTube (CazéTV)
18h – Palmeiras (F) x Vasco (F) – Copinha Feminina | Transmissão: YouTube (CazéTV)
20h – Fluminense x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
20h – Vila Nova x Atlético-GO – Campeonato Brasileiro (Série B – playoff) | Transmissão: XSports, ESPN e YouTube (Canal GOAT)
21h – Tarumã-AM (F) x Flamengo (F) – Copinha Feminina | Transmissão: TV Brasil e YouTube
22h30 – Estados Unidos (F) x El Salvador (F) – Concacaf Feminina (quartas de final) | Transmissão: ESPN 4