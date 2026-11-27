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Jogos de futebol hoje (27/11): veja onde assistir às partidas desta sexta-feira

Confira a programação completa com horários das partidas e onde assistir às transmissões

Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06:13

Taça do Brasileirão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A sexta-feira (27) terá uma programação de futebol com partidas de diferentes competições nacionais e internacionais. Entre os destaques estão Brasil x Costa Rica, pelo Mundial Sub-17, Nottingham Forest x Chelsea, pela Premier League, e Fluminense x Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Veja a programação completa abaixo:

Jogos de hoje

11h – Costa Rica Sub-17 x Brasil Sub-17 – Mundial Sub-17 | Transmissão: SporTV 2 e CazéTV

11h20 – Al Qadisiya x Al Fayha – Campeonato Saudita | Transmissão: YouTube (Canal GOAT)

14h30 – Al Ittihad x Neom – Campeonato Saudita | Transmissão: XSports, BandSports e YouTube (Canal GOAT)

14h30 – Bochum x Darmstadt – Bundesliga 2 | Transmissão: YouTube (JP Esportes)

14h30 – Heidenheim x Nürnberg – Bundesliga 2 | Transmissão: YouTube (Romário TV)

16h30 – Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach – Bundesliga | Transmissão: SportyNet e CazéTV

16h45 – Brest x Paris FC – Campeonato Francês | Transmissão: XSports e CazéTV

17h – Nottingham Forest x Chelsea – Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN

17h – Southampton x Middlesbrough – Campeonato Inglês (2ª divisão) | Transmissão: ESPN 4

17h – Levante x Racing Santander – Campeonato Espanhol | Transmissão: YouTube (CazéTV)

18h – Palmeiras (F) x Vasco (F) – Copinha Feminina | Transmissão: YouTube (CazéTV)

20h – Fluminense x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere

20h – Vila Nova x Atlético-GO – Campeonato Brasileiro (Série B – playoff) | Transmissão: XSports, ESPN e YouTube (Canal GOAT)

21h – Tarumã-AM (F) x Flamengo (F) – Copinha Feminina | Transmissão: TV Brasil e YouTube