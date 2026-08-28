Jogos de futebol hoje (28/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:00
A sexta-feira (28) terá uma programação recheada de futebol, com partidas importantes no Brasil e no exterior. Entre os principais destaques estão Bayern de Munique x Stuttgart, Milan x Venezia, Lille x PSG e Crystal Palace x Manchester City, além de confrontos pelas Séries B e pelo Campeonato Argentino.
O dia também terá jogos pelos campeonatos Saudita, Turco, Português, Peruano e Uruguaio, além de partidas do futebol feminino e das categorias de base. Confira abaixo todos os jogos desta sexta-feira e onde assistir ao vivo.