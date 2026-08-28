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Jogos de futebol hoje (28/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (28), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:00

Harry Kane é o grande nome do Bayern de Munique
Harry Kane é o grande nome do Bayern de Munique Crédito: Divulgação/Bayern de Munique

A sexta-feira (28) terá uma programação recheada de futebol, com partidas importantes no Brasil e no exterior. Entre os principais destaques estão Bayern de Munique x Stuttgart, Milan x Venezia, Lille x PSG e Crystal Palace x Manchester City, além de confrontos pelas Séries B e pelo Campeonato Argentino.

O dia também terá jogos pelos campeonatos Saudita, Turco, Português, Peruano e Uruguaio, além de partidas do futebol feminino e das categorias de base. Confira abaixo todos os jogos desta sexta-feira e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (28/08): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 12h30 – Akron x CSKA — Campeonato Russo | Transmissão: Canal GoLBrasil
  • 13h30 – Bochum x Osnabrück — Bundesliga 2 | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 – Eintracht Braunschweig x Hertha Berlim — Bundesliga 2 | Transmissão: OneFootball
  • 14h – Racing Club x Elche — La Liga | Transmissão: CazéTV
  • 15h – Al Khaleej x Al Hilal — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e BandSports
  • 15h – Al Nassr x Al Taawoun — Campeonato Saudita | Transmissão: SporTV 2, Canal GOAT e Xsports
  • 15h30 – Bayern de Munique x Stuttgart — Bundesliga | Transmissão: SportyNet, OneFootball e SporTV
  • 15h30 – Gençlerbirliği x Erzurumspor — Campeonato Turco | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Milan x Venezia — Serie A Italiana | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 – Lille x PSG — Ligue 1 | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Wrexham x Birmingham — Championship | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 16h – Tenerife x Sporting — La Liga 2 | Transmissão: Disney+
  • 16h – Crystal Palace x Manchester City — Premier League | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h15 – Rio Ave x Sporting — Campeonato Português | Transmissão: ESPN (YouTube) e Disney+
  • 16h30 – Alavés x Villarreal — La Liga | Transmissão: SportyNet e CazéTV
  • 17h – Comerciantes Unidos x Cajamarca — Campeonato Peruano | Transmissão: Fanatiz
  • 18h – Vasco x Palmeiras — Campeonato Brasileiro Sub-20 | Transmissão: SporTV
  • 19h – Unión Santa Fe x Sarmiento — Campeonato Argentino | Transmissão: Disney+
  • 19h – Montevideo Wanderers x Central Español — Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+
  • 19h30 – Goiás x São Bernardo — Série B | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 20h30 – Novorizontino x Sport — Série B | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – Náutico x Athletic Club — Série B | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 21h – NJ/NY Gotham x Portland Thorns — NWSL Feminina | Transmissão: OneFootball
  • 21h30 – Boca Juniors x Lanús — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 23h30 – San Diego Wave x Racing Louisville — NWSL Feminina | Transmissão: Xsports

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