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Jogos de futebol hoje (28/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (28), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:51

Taça da Série A do Campeonato Brasileiro
Taça da Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

A quarta-feira (28) terá uma programação movimentada, com partidas decisivas em diferentes competições. No futebol europeu, os destaques são Liverpool x Chelsea, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, e os confrontos do Campeonato Italiano, como Genoa x Juventus e Monza x Napoli. A Champions League Feminina também terá duelos importantes, incluindo Bayern de Munique x Real Madrid. No futebol brasileiro, a rodada do Brasileirão conta com cinco partidas, incluindo Bahia x São Paulo, Fluminense x Internacional e Santos x Palmeiras. O dia ainda terá diversos jogos da MLS e um confronto pelo Campeonato Mexicano na madrugada de quinta-feira.

Jogos de hoje (28/10): confira horários e onde assistir

  • 7h – Gamba Osaka x Buriram United — Champions League da Ásia | Transmissão: Disney+
  • 7h – Kashima Antlers x Pohang Steelers — Champions League da Ásia | Transmissão: Disney+
  • 14h30 – Parma x Udinese — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 14h30 – Venezia x Inter de Milão — Campeonato Italiano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 14h30 – Milan x Bologna — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 14h45 – Bayern de Munique (F) x Real Madrid (F) — Champions League Feminina | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h45 – Chelsea (F) x Roma (F) — Champions League Feminina | Transmissão: ESPN 3 e Disney+
  • 14h45 – Servette (F) x OH Leuven (F) — Champions League Feminina | Transmissão: Disney+
  • 16h45 – Genoa x Juventus — Campeonato Italiano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 16h45 – Monza x Napoli — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 16h45 – Bayern de Munique x Magdeburg — Copa da Alemanha (16-avos de final) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 17h – Liverpool x Chelsea — Copa da Liga Inglesa (oitavas de final) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 17h – Arsenal (F) x Benfica (F) — Champions League Feminina | Transmissão: ESPN 3 e Disney+
  • 17h – Lyon (F) x Inter de Milão (F) — Champions League Feminina | Transmissão: Disney+
  • 17h – Hearts x Rangers — Campeonato Escocês | Transmissão: Canal GOAT
  • 19h30 – Fluminense x Internacional — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Record, Premiere e CazéTV
  • 19h30 – Santos x Palmeiras — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 19h30 – RB Bragantino x Chapecoense — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 20h30 – Charlotte x Montreal — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Inter Miami x Cincinnati — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – New England Revolution x NY Red Bulls — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – New York City x Atlanta United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Toronto x DC United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Bahia x São Paulo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo, ge tv e Premiere
  • 21h30 – Remo x Botafogo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo e Premiere
  • 21h30 – Austin x Real Salt Lake — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Chicago Fire x Orlando City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Dallas x Columbus Crew — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Minnesota United x Sporting Kansas City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Nashville x Philadelphia Union — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – St. Louis City x Portland Timbers — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – San Jose Earthquakes x Colorado Rapids — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Seattle Sounders x Houston Dynamo — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Vancouver Whitecaps x San Diego — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 0h (quinta-feira, 29/10) – América-MEX x Tijuana — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)

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