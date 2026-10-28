DIA DE BRASILEIRÃO

Jogos de futebol hoje (28/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (28), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:51

Taça da Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

A quarta-feira (28) terá uma programação movimentada, com partidas decisivas em diferentes competições. No futebol europeu, os destaques são Liverpool x Chelsea, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, e os confrontos do Campeonato Italiano, como Genoa x Juventus e Monza x Napoli. A Champions League Feminina também terá duelos importantes, incluindo Bayern de Munique x Real Madrid. No futebol brasileiro, a rodada do Brasileirão conta com cinco partidas, incluindo Bahia x São Paulo, Fluminense x Internacional e Santos x Palmeiras. O dia ainda terá diversos jogos da MLS e um confronto pelo Campeonato Mexicano na madrugada de quinta-feira.



Jogos de hoje (28/10): confira horários e onde assistir