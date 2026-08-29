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Jogos de futebol hoje (29/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (29), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:00

Taça do Brasileirão
Taça do Brasileirão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O sábado (29) terá uma programação recheada de futebol, com partidas importantes no Brasil e no exterior. O dia conta com grandes confrontos pelos principais campeonatos europeus, além de uma rodada movimentada das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.

Entre os destaques estão Liverpool x Nottingham Forest, Tottenham x Newcastle, Borussia Dortmund x Hamburgo, Juventus x Parma e Sevilla x Atlético de Madrid. No futebol brasileiro, Atlético-MG x Vitória, São Paulo x Red Bull Bragantino e Vasco x Cruzeiro são alguns dos jogos que prometem chamar atenção. Confira abaixo todos os jogos deste sábado e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (29/08): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 8h – Karlsruher x Wolfsburg — Bundesliga 2 | Transmissão: Jovem Pan Esportes (YouTube)
  • 8h – Heidenheim x Dynamo Dresden — Bundesliga 2 | Transmissão: OneFootball
  • 8h – Energie Cottbus x SpVgg Greuther Fürth — Bundesliga 2 | Transmissão: OneFootball
  • 8h30 – Liverpool x Nottingham Forest — Premier League | Transmissão: CazéTV e Disney+
  • 8h30 – Middlesbrough x West Brom — Championship | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 8h30 – Chengdu Rongcheng x Liaoning Tieren — Campeonato Chinês | Transmissão: GoLBrasil (YouTube)
  • 9h – Fakel x Zenit — Campeonato Russo | Transmissão: Xsports e BandSports
  • 10h30 – Elversberg x Bayer Leverkusen — Bundesliga | Transmissão: CazéTV e OneFootball
  • 10h30 – Köln x Hoffenheim — Bundesliga | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 – Union Berlim x Eintracht Frankfurt — Bundesliga | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 – Mainz x Paderborn — Bundesliga | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
  • 11h – RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach — Bundesliga | Transmissão: Xsports, SporTV e Canal GOAT
  • 11h – Bournemouth x Everton — Premier League | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 11h – Coventry City x Hull City — Championship | Transmissão: Disney+
  • 11h – Racing-URU x Albion — Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+
  • 12h – Levante x Real Betis — La Liga | Transmissão: CazéTV
  • 12h15 – Strasbourg x Lens — Ligue 1 | Transmissão: CazéTV
  • 13h05 – Al Kholood x Al Ahli — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e BandSports
  • 13h30 – Tottenham x Newcastle — Premier League | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 13h30 – Fiorentina x Frosinone — Serie A Italiana | Transmissão: ESPN 4, ESPN (YouTube) e Disney+
  • 13h30 – Monza x Udinese — Serie A Italiana | Transmissão: Disney+
  • 13h30 – Sassuolo x Torino — Serie A Italiana | Transmissão: Disney+
  • 13h30 – Borussia Dortmund x Hamburgo — Bundesliga | Transmissão: CazéTV e Xsports
  • 13h45 – AZ Alkmaar x Go Ahead Eagles — Eredivisie | Transmissão: Disney+
  • 14h – Académico de Viseu x Porto — Campeonato Português | Transmissão: NSports (YouTube) e Disney+
  • 14h – Real Sociedad x Espanyol — La Liga | Transmissão: CazéTV
  • 14h – Juventud-URU x Deportivo Maldonado — Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+
  • 14h – Lokomotiv Moscou x Dynamo Moscou — Campeonato Russo | Transmissão: Xsports e GoLBrasil (YouTube)
  • 15h – Al Fateh x Al Ittihad — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e BandSports
  • 15h30 – Nürnberg x Arminia Bielefeld — Bundesliga 2 | Transmissão: OneFootball
  • 15h30 – Galatasaray x Göztepe — Campeonato Turco | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Juventus x Parma — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h – Olympique de Lyon x Le Havre — Ligue 1 | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 16h – Auxerre x Angers — Ligue 1 | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Stade Brestois x Toulouse — Ligue 1 | Transmissão: CazéTV
  • 16h – FC Lorient x Troyes — Ligue 1 | Transmissão: CazéTV
  • 16h30 – Sevilla x Atlético de Madrid — La Liga | Transmissão: CazéTV
  • 16h30 – Flamengo x Ferroviária — Campeonato Brasileiro Feminino | Transmissão: TV Globo (RJ), SporTV 2, TV Brasil, GE TV (YouTube e Globoplay) e UOL Esportes (YouTube)
  • 16h30 – Grêmio x São Paulo — Campeonato Brasileiro Feminino | Transmissão: TV Globo (RS e SP) e SporTV
  • 17h – Guarani x Brusque — Série C | Transmissão: SportyNet, SportyNet (YouTube) e Canal do Benja (YouTube)
  • 17h – Figueirense x Maranhão — Série C | Transmissão: SportyNet, SportyNet (YouTube) e Canal do Benja (YouTube)
  • 17h – Anápolis x Santa Cruz — Série C | Transmissão: Band Norte e Nordeste, SportyNet e SportyNet (YouTube)
  • 17h – Ferroviária x Confiança — Série C | Transmissão: SportyNet e SportyNet (YouTube)
  • 17h – Itabaiana x Botafogo-PB — Série C | Transmissão: SportyNet e SportyNet (YouTube)
  • 17h – Floresta x Ituano — Série C | Transmissão: SportyNet e SportyNet (YouTube)
  • 17h – Caxias x Inter de Limeira — Série C | Transmissão: SportyNet e SportyNet (YouTube)
  • 17h – Barra x Volta Redonda — Série C | Transmissão: SportyNet e SportyNet (YouTube)
  • 17h – Paysandu x Maringá — Série C | Transmissão: SportyNet e SportyNet (YouTube)
  • 17h – Amazonas x Ypiranga-RS — Série C | Transmissão: SportyNet e SportyNet (YouTube)
  • 17h – Boston River x Cerro-URU — Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+
  • 17h30 – Seattle Sounders x Chicago Fire — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 18h – União São João x Bandeirante — Campeonato Paulista | Transmissão: Xsports
  • 18h30 – Atlético-MG x Vitória — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 18h30 – Botafogo-SP x Cuiabá — Série B | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 20h – São Paulo x Red Bull Bragantino — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 20h – Defensor x Montevideo City — Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+
  • 20h – Orlando Pride x Utah Royals — NWSL Feminina | Transmissão: OneFootball
  • 20h30 – Atlanta United x Charlotte FC — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 20h30 – Columbus Crew x New England Revolution — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 20h30 – DC United x LAFC — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 20h30 – Inter Miami x Montreal — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 20h30 – New York Red Bulls x Philadelphia Union — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 20h30 – Toronto FC x New York City — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 21h20 – Vasco x Cruzeiro — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Record, Premiere e CazéTV
  • 21h30 – Houston Dynamo x San Jose Earthquakes — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 21h30 – Minnesota United x Orlando City — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 21h30 – Nashville x Cincinnati — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 21h30 – Sporting Kansas City x Vancouver Whitecaps — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 21h30 – Alianza Lima x Deportivo Garcilaso — Campeonato Peruano | Transmissão: GoLBrasil (YouTube)
  • 21h30 – Talleres Córdoba x Central Córdoba — Campeonato Argentino | Transmissão: Disney+
  • 22h30 – Colorado Rapids x Real Salt Lake — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 23h30 – Portland Timbers x Austin FC — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 23h30 – San Diego x LA Galaxy — MLS | Transmissão: Apple TV+

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