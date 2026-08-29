Jogos de futebol hoje (29/08): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:00
O sábado (29) terá uma programação recheada de futebol, com partidas importantes no Brasil e no exterior. O dia conta com grandes confrontos pelos principais campeonatos europeus, além de uma rodada movimentada das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.
Entre os destaques estão Liverpool x Nottingham Forest, Tottenham x Newcastle, Borussia Dortmund x Hamburgo, Juventus x Parma e Sevilla x Atlético de Madrid. No futebol brasileiro, Atlético-MG x Vitória, São Paulo x Red Bull Bragantino e Vasco x Cruzeiro são alguns dos jogos que prometem chamar atenção. Confira abaixo todos os jogos deste sábado e onde assistir ao vivo.