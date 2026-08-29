DIA DE BRASILEIRÃO

Jogos de futebol hoje (29/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (29), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:00

Taça do Brasileirão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O sábado (29) terá uma programação recheada de futebol, com partidas importantes no Brasil e no exterior. O dia conta com grandes confrontos pelos principais campeonatos europeus, além de uma rodada movimentada das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.

Entre os destaques estão Liverpool x Nottingham Forest, Tottenham x Newcastle, Borussia Dortmund x Hamburgo, Juventus x Parma e Sevilla x Atlético de Madrid. No futebol brasileiro, Atlético-MG x Vitória, São Paulo x Red Bull Bragantino e Vasco x Cruzeiro são alguns dos jogos que prometem chamar atenção. Confira abaixo todos os jogos deste sábado e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (29/08): confira horários e onde assistir ao vivo