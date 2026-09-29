Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jogos de futebol hoje (29/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta terça-feira (29), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:51

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/CBF

A terça-feira (29) terá uma programação movimentada no futebol, com destaque para o amistoso entre Brasil e Austrália, além de confrontos da Liga das Nações e uma partida da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A Seleção Brasileira entra em campo pela manhã, enquanto os principais jogos da Liga das Nações acontecem à tarde. À noite, Botafogo-SP x Ponte Preta e Estados Unidos x Peru completam a programação. 

Jogos de hoje (29/09): confira horários e onde assistir

  • 7h – Brasil x Austrália — Amistoso Internacional | Transmissão: Globo, ge tv e SporTV
  • 13h – Finlândia x Belarus — Liga das Nações C | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 13h – Moldávia x Ilhas Faroé — Liga das Nações C | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Espanha x Croácia — Liga das Nações A | Transmissão: SporTV
  • 15h45 – República Tcheca x Inglaterra — Liga das Nações A | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Escócia x Suíça — Liga das Nações B | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Bulgária x Estônia — Liga das Nações C | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Eslováquia x Cazaquistão — Liga das Nações C | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – San Marino x Albânia — Liga das Nações C | Transmissão: Disney+
  • 19h30 – Botafogo-SP x Ponte Preta — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 21h – Estados Unidos x Peru — Amistoso Internacional | Transmissão: ESPN e Disney+

Tags:

Seleção Brasileira

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista com imagens ao segundo amistoso entre Brasil x Austrália

AO VIVO: assista com imagens ao segundo amistoso entre Brasil x Austrália
Imagem - Melhor goleiro da Itália não pode ser convocado por nenhuma seleção; entenda

Melhor goleiro da Itália não pode ser convocado por nenhuma seleção; entenda
Imagem - Nova lei de incentivo ao futebol feminino obriga clubes formadores a ter equipes femininas

Nova lei de incentivo ao futebol feminino obriga clubes formadores a ter equipes femininas