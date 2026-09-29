Jogos de futebol hoje (29/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:51
A terça-feira (29) terá uma programação movimentada no futebol, com destaque para o amistoso entre Brasil e Austrália, além de confrontos da Liga das Nações e uma partida da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A Seleção Brasileira entra em campo pela manhã, enquanto os principais jogos da Liga das Nações acontecem à tarde. À noite, Botafogo-SP x Ponte Preta e Estados Unidos x Peru completam a programação.