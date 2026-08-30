Jogos de futebol hoje (30/08): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 07:00
O domingo (30) será de muita bola rolando, com uma programação recheada de grandes confrontos no Brasil e no exterior. O dia terá jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro e pelas principais ligas europeias, além de partidas pelas Séries B e D e campeonatos nacionais de outros países.
Entre os destaques estão Flamengo x Botafogo, Corinthians x Santos, Bahia x Internacional, Mirassol x Palmeiras, Manchester United x Ipswich Town, Chelsea x Brighton, Napoli x Como e Cagliari x Inter de Milão. Confira abaixo todos os jogos deste domingo e onde assistir ao vivo.