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Jogos de futebol hoje (30/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste domingo (30), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 07:00

Flamengo x Botafogo
Flamengo x Botafogo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O domingo (30) será de muita bola rolando, com uma programação recheada de grandes confrontos no Brasil e no exterior. O dia terá jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro e pelas principais ligas europeias, além de partidas pelas Séries B e D e campeonatos nacionais de outros países.

Entre os destaques estão Flamengo x Botafogo, Corinthians x Santos, Bahia x Internacional, Mirassol x Palmeiras, Manchester United x Ipswich Town, Chelsea x Brighton, Napoli x Como e Cagliari x Inter de Milão. Confira abaixo todos os jogos deste domingo e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (30/08): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 7h15 – Utrecht x PSV — Eredivisie | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 8h – Aberdeen x Rangers — Campeonato Escocês | Transmissão: GoLBrasil (YouTube)
  • 8h30 – Darmstadt x Hannover 96 — Bundesliga 2 | Transmissão: Jovem Pan Esportes (YouTube)
  • 8h30 – St. Pauli x Kaiserslautern — Bundesliga 2 | Transmissão: Canal GOAT
  • 10h – Chelsea x Brighton — Premier League | Transmissão: Disney+
  • 10h – Leeds x Brentford — Premier League | Transmissão: Disney+
  • 10h – Sunderland x Fulham — Premier League | Transmissão: Disney+
  • 10h – Paris FC x Nice — Ligue 1 | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 10h30 – Freiburg x Werder Bremen — Bundesliga | Transmissão: Jovem Pan Esportes (YouTube)
  • 11h – Athletico-PR x Fluminense — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 11h – Avaí x Atlético-GO — Série B | Transmissão: Disney+
  • 11h – Progresso x Danubio — Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+
  • 11h30 – Spartak Moscou x Orenburg — Campeonato Russo | Transmissão: BandSports
  • 11h45 – Telstar x Ajax — Eredivisie | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 12h – Real Madrid x Málaga — La Liga | Transmissão: CazéTV
  • 12h30 – Manchester United x Ipswich Town — Premier League | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 12h30 – Augsburg x Schalke 04 — Bundesliga | Transmissão: Canal GOAT
  • 13h05 – Al Hazem x Al Shabab — Campeonato Saudita | Transmissão: SporTV e Canal GOAT
  • 13h30 – Napoli x Como — Serie A Italiana | Transmissão: SportyNet, SportyNet (YouTube) e Disney+
  • 14h – Rubin Kazan x Dinamo Makhachkala — Campeonato Russo | Transmissão: Xsports
  • 14h30 – Deportivo La Coruña x Valencia — La Liga | Transmissão: CazéTV
  • 15h – Banfield x River Plate — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 15h – Al Qadsiah x Al Faysaly — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 15h30 – Peñarol x Nacional-URU — Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Cagliari x Inter de Milão — Serie A Italiana | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Lazio x Genoa — Serie A Italiana | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Monaco x Olympique de Marseille — Ligue 1 | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Flamengo x Botafogo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: TV Globo, GE TV e Premiere
  • 16h – Corinthians x Santos — Campeonato Brasileiro | Transmissão: TV Globo e Premiere
  • 16h – América-MG x Ponte Preta — Série B | Transmissão: Xsports, SportyNet, SportyNet (YouTube) e Disney+
  • 16h – Gama x ASA — Série D | Transmissão: Metrópoles Esportes (YouTube)
  • 16h30 – Celta de Vigo x Athletic Bilbao — La Liga | Transmissão: CazéTV
  • 17h – ABC x Uberlândia — Série D | Transmissão: Metrópoles Esportes (YouTube)
  • 18h – CRB x Criciúma — Série B | Transmissão: RedeTV, Canal GOAT e Disney+
  • 18h30 – Grêmio x Chapecoense — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 18h30 – Vila Nova x Ceará — Série B | Transmissão: Xsports, SportyNet, SportyNet (YouTube) e Disney+
  • 19h – Cerro Largo x Liverpool-URU — Campeonato Uruguaio | Transmissão: Disney+
  • 19h30 – Bahia x Internacional — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 19h30 – Mirassol x Palmeiras — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Prime Video
  • 20h – St. Louis City x FC Dallas — MLS | Transmissão: Apple TV+
  • 21h30 – Independiente Rivadavia x Racing — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN 4 e Disney+

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