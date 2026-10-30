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Jogos de futebol hoje (30/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (30), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:51

Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF
Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A sexta-feira (30) terá partidas de futebol ao longo de todo o dia, com destaque para os confrontos do Campeonato Francês, como Le Havre x PSG, Nice x Rennes e Lille x Lens. Na Espanha, o Villarreal enfrenta o Espanyol, enquanto o Galatasaray visita o Konyaspor pelo Campeonato Turco. No futebol brasileiro, o Corinthians recebe o Mirassol pelo Brasileirão, enquanto Criciúma e Ponte Preta se enfrentam pela Série B. A programação ainda inclui jogos do Campeonato Saudita, do Campeonato Português, do Campeonato Argentino e do Campeonato Mexicano.

Jogos de hoje (30/10): confira horários e onde assistir

  • 10h45 – Abha x Al Ittihad — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 11h50 – Al Diriyah x Neom — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 14h – Konyaspor x Galatasaray — Campeonato Turco | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 15h – Le Havre x PSG — Campeonato Francês | Transmissão: XSports e CazéTV
  • 15h – Nice x Rennes — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 15h – Al Shabab x Al Ahli — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 16h30 – Elversberg x Mainz 05 — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 17h – Villarreal x Espanyol — Campeonato Espanhol | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 17h – Sheffield United x Wrexham — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 17h05 – Lille x Lens — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 17h15 – Casa Pia x Sporting — Campeonato Português | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 19h30 – Criciúma x Ponte Preta — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Disney+
  • 20h – Corinthians x Mirassol — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 21h15 – Racing x Aldosivi — Campeonato Argentino | Transmissão: Disney+
  • 22h – Atlético San Luis x Atlas — Campeonato Mexicano | Transmissão: Disney+

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