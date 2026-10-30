Jogos de futebol hoje (30/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:51
A sexta-feira (30) terá partidas de futebol ao longo de todo o dia, com destaque para os confrontos do Campeonato Francês, como Le Havre x PSG, Nice x Rennes e Lille x Lens. Na Espanha, o Villarreal enfrenta o Espanyol, enquanto o Galatasaray visita o Konyaspor pelo Campeonato Turco. No futebol brasileiro, o Corinthians recebe o Mirassol pelo Brasileirão, enquanto Criciúma e Ponte Preta se enfrentam pela Série B. A programação ainda inclui jogos do Campeonato Saudita, do Campeonato Português, do Campeonato Argentino e do Campeonato Mexicano.