DIA DE BRASILEIRÃO

Jogos de futebol hoje (30/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (30), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:51

Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A sexta-feira (30) terá partidas de futebol ao longo de todo o dia, com destaque para os confrontos do Campeonato Francês, como Le Havre x PSG, Nice x Rennes e Lille x Lens. Na Espanha, o Villarreal enfrenta o Espanyol, enquanto o Galatasaray visita o Konyaspor pelo Campeonato Turco. No futebol brasileiro, o Corinthians recebe o Mirassol pelo Brasileirão, enquanto Criciúma e Ponte Preta se enfrentam pela Série B. A programação ainda inclui jogos do Campeonato Saudita, do Campeonato Português, do Campeonato Argentino e do Campeonato Mexicano.

Jogos de hoje (30/10): confira horários e onde assistir