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Jogos de futebol hoje (3/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta terça-feira (3), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 06:51

Troféu da Liga dos Campeões da Europa: competição não receberá times sauditas
Troféu da Liga dos Campeões da Europa: competição não receberá times sauditas Crédito: Uefa/Divulgação

A terça-feira será movimentada com uma série de confrontos pela Champions League. Entre os destaques estão Barcelona x Aston Villa, Atlético de Madrid x Bayern de Munique, Manchester United x Roma e Villarreal x PSG, todos com início às 17h. O futebol brasileiro também terá partidas importantes. Pela semifinal da Copa do Brasil Feminina, Bahia e Flamengo se enfrentam às 19h. Mais tarde, Chapecoense x Mirassol e Internacional x Coritiba entram em campo pelo Campeonato Brasileiro.

Jogos de hoje (3/11): confira horários e onde assistir

  • 7h – Jeonbuk Hyundai x Johor Darul — Champions League Asiática | Transmissão: Disney+
  • 7h – Kashiwa Reysol x Daejeon Citizen — Champions League Asiática | Transmissão: Disney+
  • 7h – Vissel Kobe x Ratchaburi — Champions League Asiática | Transmissão: Disney+
  • 9h15 – Cong An Ha Noi x Kyoto Sanga — Champions League Asiática | Transmissão: Disney+
  • 9h15 – Port x Beijing Guoan — Champions League Asiática | Transmissão: Disney+
  • 13h – Esteghlal x Al Shamal — Champions League Asiática | Transmissão: Disney+
  • 14h45 – Shakhtar Donetsk x Sporting — Champions League | Transmissão: TNT e HBO Max
  • 14h45 – Galatasaray x Stuttgart — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 15h15 – Al Hilal x Shabab Al Ahli — Champions League Asiática | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 17h – Barcelona x Aston Villa — Champions League | Transmissão: SBT, TNT e HBO Max
  • 17h – Atlético de Madrid x Bayern de Munique — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 17h – Manchester United x Roma — Champions League | Transmissão: TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
  • 17h – Villarreal x PSG — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 17h – Bodo/Glimt x Lille — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 17h – Feyenoord x Inter de Milão — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 17h – LASK Linz x Slovan Bratislava — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 17h – West Bromwich x Southampton — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 19h – Bahia (F) x Flamengo (F) — Copa do Brasil Feminina (semifinal) | Transmissão: SporTV
  • 19h30 – Chapecoense x Mirassol — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 21h30 – Internacional x Coritiba — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere

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