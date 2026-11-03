Jogos de futebol hoje (3/11): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 06:51
A terça-feira será movimentada com uma série de confrontos pela Champions League. Entre os destaques estão Barcelona x Aston Villa, Atlético de Madrid x Bayern de Munique, Manchester United x Roma e Villarreal x PSG, todos com início às 17h. O futebol brasileiro também terá partidas importantes. Pela semifinal da Copa do Brasil Feminina, Bahia e Flamengo se enfrentam às 19h. Mais tarde, Chapecoense x Mirassol e Internacional x Coritiba entram em campo pelo Campeonato Brasileiro.