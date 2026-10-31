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Jogos de futebol hoje (31/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (31), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07:51

Premier League
Premier League Crédito: Divulgação

O sábado de futebol terá grandes confrontos pelo futebol europeu. Na Inglaterra, Chelsea e Manchester United abrem o dia, enquanto Manchester City enfrenta o Brighton e Tottenham encara o Crystal Palace. Na Espanha, o Barcelona recebe o Deportivo Alavés, e o Atlético de Madrid visita o Levante. Na Alemanha, o destaque fica por conta do clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Já na Itália, Milan e Inter de Milão fazem o tradicional Derby della Madonnina. Pelo futebol brasileiro, Coritiba e Vitória se enfrentam, enquanto Corinthians e Cruzeiro disputam a final da Copa Libertadores Feminina.

Jogos de hoje (31/10): confira horários e onde assistir

  • 9h30 – Chelsea x Manchester United — Campeonato Inglês | Transmissão: CazéTV e Disney+
  • 9h30 – Stoke City x Preston North End — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 9h30 – Everton (F) x Manchester United (F) — Campeonato Inglês Feminino | Transmissão: XSports
  • 10h – Levante x Atlético de Madrid — Campeonato Espanhol | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 11h – Bologna x Monza — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 11h30 – Bayer Leverkusen x Stuttgart — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT, XSports e OneFootball
  • 11h30 – Borussia Monchengladbach x Paderborn — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 11h30 – Schalke 04 x RB Leipzig — Campeonato Alemão | Transmissão: CazéTV e OneFootball
  • 11h30 – Werder Bremen x Hoffenheim — Campeonato Alemão | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube), Jovem Pan Esportes e OneFootball
  • 11h30 – Augsburg x Freiburg — Campeonato Alemão | Transmissão: OneFootball
  • 12h – Manchester City x Brighton — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 12h – Bournemouth x Leeds United — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 12h – Hull City x Ipswich Town — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 12h – Brentford x Nottingham Forest — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 12h – Coventry City x Sunderland — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 12h15 – Rayo Vallecano x Celta de Vigo — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 14h – Udinese x Roma — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 14h – Charlotte x Orlando City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 14h30 – Tottenham x Crystal Palace — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 14h30 – Real Betis x Málaga — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 14h30 – Bayern de Munique x Borussia Dortmund — Campeonato Alemão | Transmissão: CazéTV, SporTV, XSports, SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
  • 14h30 – Rangers x Aberdeen — Copa da Liga Escocesa | Transmissão: Canal GOAT
  • 15h – Cincinnati x Philadelphia Union — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 15h – Columbus Crew x DC United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 15h – New York City x Montreal — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 16h – Coritiba x Vitória — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 16h – Botafogo-SP x Sport — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 16h – Sporting KC x Dallas — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 16h – St. Louis City x San Diego — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 16h45 – Milan x Inter de Milão — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h45 – Troyes x Le Mans — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 17h – Barcelona x Deportivo Alavés — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 17h – Aston Villa x Fulham — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 17h30 – Porto x Estoril — Campeonato Português | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 18h – Vila Nova x Juventude — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
  • 18h – LA Galaxy x Austin — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 18h – San Jose Earthquakes x Real Salt Lake — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 19h30 – Náutico x Avaí — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: SporTV, ge tv e Premiere
  • 21h – Corinthians (F) x Cruzeiro (F) — Copa Libertadores Feminina | Transmissão: SporTV, Prime Video, NSports, UOL Play, Pluto TV, XSports, CazéTV, Meu Timão e Canal Gol Brasil
  • 22h30 – Colorado Rapids x Chicago Fire — MLS | Transmissão: Apple TV

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