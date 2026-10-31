Jogos de futebol hoje (31/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07:51
O sábado de futebol terá grandes confrontos pelo futebol europeu. Na Inglaterra, Chelsea e Manchester United abrem o dia, enquanto Manchester City enfrenta o Brighton e Tottenham encara o Crystal Palace. Na Espanha, o Barcelona recebe o Deportivo Alavés, e o Atlético de Madrid visita o Levante. Na Alemanha, o destaque fica por conta do clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Já na Itália, Milan e Inter de Milão fazem o tradicional Derby della Madonnina. Pelo futebol brasileiro, Coritiba e Vitória se enfrentam, enquanto Corinthians e Cruzeiro disputam a final da Copa Libertadores Feminina.