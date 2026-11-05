Jogos de futebol hoje (5/11): veja horários e onde assistir ao vivo

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Wendel de Novais
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:20
Esta quinta-feira (5) será movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelas principais competições europeias e confrontos importantes do futebol brasileiro. Pela Europa League, Milan, Juventus, Benfica e Celtic estão entre os clubes que entram em campo. Já pela Conference League, Brighton, Monaco e Getafe também disputam a rodada.
No Brasil, o destaque fica para a partida entre Cruzeiro e Bahia, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. Mais cedo, às 19h30, o Palmeiras recebe o Remo. A programação nacional também conta com jogos da Série B e das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.
Jogos de hoje (5/11): confira horários e onde assistir
14h45 - Milan x Ferencváros - Europa League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
14h45 - Sparta Praga x Bournemouth - Europa League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
14h45 - Crystal Palace x Hoffenheim - Europa League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
14h45 - Real Sociedad x Lyon - Europa League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
14h45 - Trabzonspor x Freiburg - Conference League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
14h45 - Atalanta x Kairat - Conference League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
14h45 - Aarhus x Braga - Conference League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
14h45 - Midtjylland x Legia Varsóvia - Conference League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
15h - São Paulo Sub-20 x Ceará Sub-20 - Copa do Brasil Sub-20 (quartas de final) | Transmissão: SporTV
15h - Aldosivi x River Plate - Campeonato Argentino | Transmissão: Disney+
17h - Benfica x Lech Poznan - Europa League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
17h - Celtic x Besiktas - Europa League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
17h - Sunderland x Dínamo Zagreb - Europa League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
17h - Monaco x Nordsjaelland - Conference League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
17h - Getafe x Brighton - Conference League | Transmissão: CazéTV (YouTube)
17h30 - Paysandu Sub-20 x Palmeiras Sub-20 - Copa do Brasil Sub-20 (quartas de final) | Transmissão: SporTV
19h30 - Palmeiras x Remo - Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
19h30 - Botafogo-SP x Londrina - Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: ESPN
21h30 - Cruzeiro x Bahia - Campeonato Brasileiro | Transmissão: Prime Video