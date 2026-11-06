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Jogos de futebol hoje (6/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 07:21

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

A sexta-feira será movimentada com uma série de confrontos pelo futebol internacional e nacional. Entre os destaques estão partidas pelo Campeonato Brasileiro com o confronto entre Vitória e Fluminense às 20h, além de duelos na Europa como Sevilla x Alavés, Hamburgo x Mönchengladbach e Everton x Coventry. O futebol de salão e competições internacionais também contam com a Finalíssima de Futsal entre Brasil e Argentina às 21h30.

Jogos de hoje (6/11): confira horários e onde assistir

13h30 - Lokomotiv x Rubin Kazan - Campeonato Russo | Transmissão: XSports, BandSports, youtube Canal Gol BR

14h30 - Braunschweig x Energie Cottbus - Bundesliga 2ª Div. | Transmissão: youtube Canal GOAT

14h30 - Dynamo Dresden x Greuther Fürth - Bundesliga 2ª Div. | Transmissão: youtube JP Esportes

16h30 - Hamburgo x Mönchengladbach - Bundesliga | Transmissão: CazéTV, Canal GOAT

16h45 - Toulouse x Strasbourg - Ligue 1 Francesa | Transmissão: XSports, CazéTV

16h45 - Venezia x Udinese - Serie A Italiana | Transmissão: ESPN4

17h - Everton x Coventry - Premier League | Transmissão: ESPN

17h - Sevilla x Alavés - La Liga | Transmissão: youtube CazéTV

18h30 - SF - Espanha x Portugal - Finalíssima Futsal | Transmissão: youtube CazéTV

19h30 - Operário-PR x Sport - Brasileirão - Série B | Transmissão: XSports, ESPN, SportyNet, youtube

20h - Vitória x Fluminense - Campeonato Brasileiro | Transmissão: Sportv e Premiere

21h30 - SF - Brasil x Argentina - Finalíssima Futsal | Transmissão: youtube CazéTV

00h - San Diego Wave x Utah Royals - NWSL Fut. Feminino (QF) | Transmissão: youtube Canal GOAT

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