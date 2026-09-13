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Jogos de hoje (13/09): veja horários e onde assistir ao vivo na TV e online

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste domingo (13), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 07:30

Manchester City x Manchester united
Manchester City x Manchester united Crédito: Divulgação/Manchester City

O domingo (13) será de muitos jogos importantes no futebol nacional e internacional. A programação reúne partidas pelos principais campeonatos europeus, além de confrontos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e pela segunda divisão nacional.

Entre os destaques estão Manchester United x Manchester City, pela Premier League, e Mirassol x Vitória e Flamengo x Corinthians, pelo Brasileirão. Na Europa, Bayern de Munique, Juventus, Napoli, Barcelona e Atlético de Madrid também entram em campo.

Jogos de hoje (13/09): confira horários e onde assistir

  • 8h – Sheffield United x Wolverhampton — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: NSports e Disney+
  • 8h – Manchester United (F) x Chelsea (F) — Campeonato Inglês Feminino | Transmissão: Xsports
  • 8h – Rangers x Celtic — Copa da Liga Escocesa | Transmissão: Canal Gol Brasil
  • 8h30 – Club Brugge x Royal Antwerp — Campeonato Belga | Transmissão: DAZN
  • 9h – Celta de Vigo x Málaga — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 10h – Coventry City x Brighton — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 10h – Lecce x Monza — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 10h – Lille x Troyes — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 10h – Liverpool (F) x Tottenham (F) — Campeonato Inglês Feminino | Transmissão: Xsports
  • 10h30 – RB Leipzig x Hamburgo — Campeonato Alemão | Transmissão: CazéTV e OneFootball
  • 11h – Genk x Gent — Campeonato Belga | Transmissão: DAZN
  • 11h15 – Levante x Barcelona — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 11h45 – PEC Zwolle x Feyenoord — Campeonato Holandês | Transmissão: Disney+
  • 12h15 – Le Mans x Lens — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 12h30 – Manchester United x Manchester City — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 12h30 – Elversberg x Bayern de Munique — Campeonato Alemão | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
  • 13h – Napoli x Bologna — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 13h30 – Getafe x Deportivo A Coruña — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 14h – Arouca x Santa Clara — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 14h – Benfica x Gil Vicente — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 14h – Galatasaray x Kocaelispor — Campeonato Turco | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Brest x PSG — Campeonato Francês | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 15h45 – Sassuolo x Juventus — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 16h – Real Sociedad x Atlético de Madrid — Campeonato Espanhol | Transmissão: SportyNet (YouTube)
  • 16h – Mirassol x Vitória — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 16h – Atlético-GO x Criciúma — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 16h30 – Famalicão x Sporting — Campeonato Português | Transmissão: NSports e Disney+
  • 17h30 – Flamengo x Corinthians — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo, ge tv e Premiere
  • 18h – Juventude x Athletic Club-MG — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 18h30 – Fortaleza x Ceará — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 18h30 – Novorizontino x Cuiabá — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 18h30 – Chicago Fire x New England Revolution — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 19h30 – Vancouver Whitecaps x Austin — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h – San Diego x Philadelphia Union — MLS | Transmissão: Apple TV

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