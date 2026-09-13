Jogos de hoje (13/09): veja horários e onde assistir ao vivo na TV e online

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Pedro Carreiro
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 07:30
O domingo (13) será de muitos jogos importantes no futebol nacional e internacional. A programação reúne partidas pelos principais campeonatos europeus, além de confrontos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e pela segunda divisão nacional.
Entre os destaques estão Manchester United x Manchester City, pela Premier League, e Mirassol x Vitória e Flamengo x Corinthians, pelo Brasileirão. Na Europa, Bayern de Munique, Juventus, Napoli, Barcelona e Atlético de Madrid também entram em campo.