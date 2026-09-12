Jogos de hoje futebol (12/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:30
O sábado (12) será de agenda cheia para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos da Europa e uma rodada movimentada do Campeonato Brasileiro. Ao longo do dia, grandes clubes entram em campo em confrontos nacionais e internacionais.
Entre os destaques estão Atlético-MG x Fluminense, Grêmio x Vasco, Chapecoense x Internacional, Palmeiras x São Paulo, Botafogo x RB Bragantino e Santos x Cruzeiro pelo Brasileirão. Na Europa, Liverpool x Fulham, Tottenham x Everton, Real Madrid x Rayo Vallecano, Lazio x Milan e Borussia Dortmund x Paderborn também chamam atenção.