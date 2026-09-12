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Jogos de hoje futebol (12/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (12), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:30

Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF
Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O sábado (12) será de agenda cheia para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos da Europa e uma rodada movimentada do Campeonato Brasileiro. Ao longo do dia, grandes clubes entram em campo em confrontos nacionais e internacionais.

Entre os destaques estão Atlético-MG x Fluminense, Grêmio x Vasco, Chapecoense x Internacional, Palmeiras x São Paulo, Botafogo x RB Bragantino e Santos x Cruzeiro pelo Brasileirão. Na Europa, Liverpool x Fulham, Tottenham x Everton, Real Madrid x Rayo Vallecano, Lazio x Milan e Borussia Dortmund x Paderborn também chamam atenção.

Jogos de hoje (12/09): confira horários e onde assistir

  • 9h – Racing Santander x Deportivo Alavés — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 10h – Genoa x Frosinone — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 10h30 – Augsburg x Bayer Leverkusen — Campeonato Alemão | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
  • 10h30 – Borussia Dortmund x Paderborn — Campeonato Alemão | Transmissão: CazéTV, Xsports e OneFootball
  • 10h30 – Freiburg x Borussia Monchengladbach — Campeonato Alemão | Transmissão: OneFootball
  • 10h30 – Hoffenheim x Stuttgart — Campeonato Alemão | Transmissão: OneFootball
  • 10h30 – Mainz x Eintracht Frankfurt — Campeonato Alemão | Transmissão: OneFootball
  • 11h – Liverpool x Fulham — Campeonato Inglês | Transmissão: CazéTV e Disney+
  • 11h – Aston Villa x Nottingham Forest — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 11h – Chelsea x Hull City — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 11h – Bournemouth x Brentford — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 11h – Crystal Palace x Ipswich Town — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 11h – Watford x Stoke City — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: NSports e Disney+
  • 11h15 – Osasuna x Espanyol — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 11h30 – Nacional da Madeira x Alverca — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 12h15 – Strasbourg x Monaco — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 12h50 – Al Taawoun x Al Hilal — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 13h – Lazio x Milan — Campeonato Italiano | Transmissão: CazéTV e Disney+
  • 13h30 – Tottenham x Everton — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 13h30 – Athletic Bilbao x Elche — Campeonato Espanhol | Transmissão: Jovem Pan Esportes e SportyNet (TV e YouTube)
  • 13h30 – Colônia x Werder Bremen — Campeonato Alemão | Transmissão: OneFootball
  • 14h – Casa Pia x Porto — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 14h – Konyaspor x Trabzonspor — Campeonato Turco | Transmissão: Disney+
  • 15h – Al Khaleej x Al Nassr — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT, Band e Bandsports
  • 15h45 – Atalanta x Cagliari — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Paris FC x Lyon — Campeonato Francês | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 15h45 – Auxerre x Nice — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 15h45 – Le Havre x Angers — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 15h45 – Lorient x Toulouse — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Sunderland x Arsenal — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 16h – Real Madrid x Rayo Vallecano — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Atlético-MG x Fluminense — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 16h – Grêmio x Vasco — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 16h30 – Académico de Viseu x Vitória de Guimarães — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 17h – Chapecoense x Internacional — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
  • 18h30 – Palmeiras x São Paulo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 20h – Toluca x Atlas — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 20h30 – Botafogo x RB Bragantino — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Prime Video
  • 20h30 – Columbus Crew x RB New York — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – DC United x Atlanta United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Cincinnati x Charlotte — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Inter Miami x Nashville — MLS | Transmissão: TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV
  • 20h30 – Orlando City x Toronto — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h – Santos x Cruzeiro — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Sportv e Premiere
  • 21h30 – Dallas x Portland Timbers — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Sporting Kansas City x Los Angeles FC — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – St. Louis City x Minnesota United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Colorado Rapids x Montreal — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Real Salt Lake x New York City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – LA Galaxy x Seattle Sounders — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – San Jose Earthquakes x Houston Dynamo — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 0h15 – Cruz Azul x América-MEX — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)

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