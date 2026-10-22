Jogos de hoje futebol (22/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 06:51
A quinta-feira (22) terá partidas importantes do futebol europeu, com confrontos pela Europa League e pela Conference League. Entre os destaques estão Juventus x Rennes, Bournemouth x Milan e Omonia x Benfica. No futebol sul-americano, o Flamengo enfrenta o Estudiantes pela semifinal da Copa Libertadores. A programação também conta com o clássico Fluminense x Flamengo pela Copa do Brasil Feminina e o duelo entre Olimpia e Cruzeiro pela Libertadores Feminina.