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Jogos de hoje futebol (22/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quinta-feira (22), com os horários das partidas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 06:51

Flamengo
Flamengo Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

A quinta-feira (22) terá partidas importantes do futebol europeu, com confrontos pela Europa League e pela Conference League. Entre os destaques estão Juventus x Rennes, Bournemouth x Milan e Omonia x Benfica. No futebol sul-americano, o Flamengo enfrenta o Estudiantes pela semifinal da Copa Libertadores. A programação também conta com o clássico Fluminense x Flamengo pela Copa do Brasil Feminina e o duelo entre Olimpia e Cruzeiro pela Libertadores Feminina. 

Jogos de hoje (22/10): confira horários e onde assistir

  • 11h30 – Kairat Almaty x Panathinaikos — Conference League | Transmissão: CazéTV
  • 11h45 – Al Fateh x Al Shabab — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 13h45 – Juventus x Rennes — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 15h – Al Ahli x Al Khaleej — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e SporTV
  • 16h – Monaco x Freiburg — Conference League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Bournemouth x Milan — Europa League | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Omonia x Benfica — Europa League | Transmissão: CNN Esportes (YouTube)
  • 19h – Fluminense (F) x Flamengo (F) — Copa do Brasil Feminina | Transmissão: SporTV
  • 21h – Olimpia (F) x Cruzeiro (F) — Copa Libertadores Feminina | Transmissão: Xsports, SporTV e Canal Gol Brasil
  • 21h30 – Flamengo x Estudiantes — Copa Libertadores (semifinal) | Transmissão: ESPN e Disney+

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