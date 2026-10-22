DIA DE LIBERTADORES

Jogos de hoje futebol (22/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quinta-feira (22), com os horários das partidas

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 06:51

Flamengo Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

A quinta-feira (22) terá partidas importantes do futebol europeu, com confrontos pela Europa League e pela Conference League. Entre os destaques estão Juventus x Rennes, Bournemouth x Milan e Omonia x Benfica. No futebol sul-americano, o Flamengo enfrenta o Estudiantes pela semifinal da Copa Libertadores. A programação também conta com o clássico Fluminense x Flamengo pela Copa do Brasil Feminina e o duelo entre Olimpia e Cruzeiro pela Libertadores Feminina.

Jogos de hoje (22/10): confira horários e onde assistir