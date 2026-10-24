Jogos de hoje futebol (24/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 07:51
O sábado (24) será de bola rolando do início da manhã até a madrugada, com partidas das principais ligas europeias e do futebol brasileiro. No Campeonato Inglês, os destaques são Aston Villa x Manchester City, Arsenal x Everton e Chelsea x Tottenham. Pelo Brasileirão, a rodada terá duelos importantes, como Vitória x Athletico-PR, Vasco x Corinthians, Palmeiras x RB Bragantino e Santos x Bahia. A programação ainda conta com jogos da Série B, da MLS e do Campeonato Mexicano.