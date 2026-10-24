DIA DE BRASILEIRÃO

Jogos de hoje futebol (24/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (24), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 07:51

Taça do Brasileirão: times gaúchos da Série A e de outras competições nacionais tiveram jogos adiados Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

O sábado (24) será de bola rolando do início da manhã até a madrugada, com partidas das principais ligas europeias e do futebol brasileiro. No Campeonato Inglês, os destaques são Aston Villa x Manchester City, Arsenal x Everton e Chelsea x Tottenham. Pelo Brasileirão, a rodada terá duelos importantes, como Vitória x Athletico-PR, Vasco x Corinthians, Palmeiras x RB Bragantino e Santos x Bahia. A programação ainda conta com jogos da Série B, da MLS e do Campeonato Mexicano.



Jogos de hoje (24/10): confira horários e onde assistir