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Jogos de hoje futebol (24/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (24), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 07:51

Taça do Brasileirão: times gaúchos da Série A e de outras competições nacionais tiveram jogos adiados
Taça do Brasileirão: times gaúchos da Série A e de outras competições nacionais tiveram jogos adiados Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

O sábado (24) será de bola rolando do início da manhã até a madrugada, com partidas das principais ligas europeias e do futebol brasileiro. No Campeonato Inglês, os destaques são Aston Villa x Manchester City, Arsenal x Everton e Chelsea x Tottenham. Pelo Brasileirão, a rodada terá duelos importantes, como Vitória x Athletico-PR, Vasco x Corinthians, Palmeiras x RB Bragantino e Santos x Bahia. A programação ainda conta com jogos da Série B, da MLS e do Campeonato Mexicano.

Jogos de hoje (24/10): confira horários e onde assistir

  • 8h30 – Aston Villa x Manchester City — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 8h30 – Charlton Athletic x Norwich City — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 9h – Rayo Vallecano x Elche — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 10h – Cagliari x Bologna — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 10h – Como x Sassuolo — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 10h30 – Augsburg x Union Berlin — Campeonato Alemão | Transmissão: OneFootball
  • 10h30 – Colônia x Schalke 04 — Campeonato Alemão | Transmissão: SportyNet (YouTube) e OneFootball
  • 10h30 – Mainz x Werder Bremen — Campeonato Alemão | Transmissão: Jovem Pan Esportes (YouTube) e OneFootball
  • 10h30 – Paderborn x Hamburgo — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 – RB Leipzig x Elversberg — Campeonato Alemão | Transmissão: CazéTV e OneFootball
  • 11h – Arsenal x Everton — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 11h – Coventry City x Fulham — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 11h15 – Racing Santander x Espanyol — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 11h30 – Estrela Amadora x Casa Pia — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 13h – Napoli x Roma — Campeonato Italiano | Transmissão: CazéTV e Disney+
  • 13h30 – Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt — Campeonato Alemão | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 13h30 – Chelsea x Tottenham — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 13h30 – Valencia x Villarreal — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 14h30 – Montréal x Nashville — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 15h45 – Lazio x Parma — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 15h45 – Lens x Paris FC — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Atlético de Madrid x Deportivo La Coruña — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Avaí x Botafogo-SP — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Disney+
  • 16h30 – Mirassol x São Paulo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo e Premiere
  • 16h30 – Internacional x Botafogo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo e Premiere
  • 16h30 – Vitória x Athletico-PR — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo, ge tv e Premiere
  • 16h30 – São Bernardo x Vila Nova — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Globo e Premiere
  • 16h30 – Atlético-GO x Novorizontino — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
  • 16h30 – Gil Vicente x Porto — Campeonato Português | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 16h30 – Columbus Crew x Toronto — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 18h30 – Vasco x Corinthians — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
  • 18h30 – Palmeiras x RB Bragantino — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 18h30 – CRB x Londrina — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Disney+
  • 18h30 – Ponte Preta x Fortaleza — Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 18h30 – RB New York x Inter Miami — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 19h30 – Chapecoense x Fluminense — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Prime Video
  • 20h30 – Atlanta United x Chicago Fire — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – DC United x Cincinnati — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Orlando City x New York City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Philadelphia Union x New England Revolution — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h – Santos x Bahia — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 21h30 – Dallas x San Jose Earthquakes — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Houston Dynamo x Minnesota United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Sporting Kansas City x Austin — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h – Monterrey x Chivas Guadalajara — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 22h30 – Colorado Rapids x Vancouver Whitecaps — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Real Salt Lake x St. Louis City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Portland Timbers x Charlotte — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – San Diego x Seattle Sounders — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 0h (domingo, 25/10) – Pumas x Tigres-MEX — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)

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