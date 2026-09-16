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Joia de 15 anos vira alvo de gigantes europeus após pedir para deixar o Manchester United

Apelidado de “Kid Messi”, atacante de 15 anos também desperta o interesse de Barcelona, PSG e Bayern de Munique

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:32

JJ Gabriel é uma das principais promessas do futebol mundial
JJ Gabriel é uma das principais promessas do futebol mundial Crédito: Reprodução/redes sociais

O Real Madrid entrou na disputa pela contratação de JJ Gabriel, uma das principais promessas das categorias de base do Manchester United. O atacante de 15 anos, tratado como uma joia pelo clube inglês, também desperta o interesse de Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, segundo informações do portal The Athletic. 

A movimentação dos gigantes europeus acontece em meio a um momento de tensão entre o jogador e o Manchester United. Apelidado de “Kid Messi”, JJ Gabriel comunicou ao clube o desejo de deixar a equipe. De acordo com a publicação, uma carta solicitando o cancelamento de seu registro foi entregue à direção para formalizar o pedido de desligamento. 

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu para temporada 2026/27

Enzo Fernandéz foi contratado pelo Manchester CIty junto ao Chelsea por 145 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea
Elliot Anderson foi contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros  por Divulgação/Manchester City
Diomandé foi contratado pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros por Divulgação/Real Madrid
Barcola foi contratado pelo Liverpool junto ao PSG por 120 milhões de euros por Divulgação
Sandro Tonali foi contratado pelo Tottenham junto ao Newcastle por 108 milhões de euros  por Divulgação/Tottenham
Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Ayyoub Bouaddi foi contratado pelo Manchester City junto ao Lille por 95 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Savinho foi contratado pelo Tottenham junto ao Manchester City por 87,7 milhões de euros por Divulgação/Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
Carlos Baleba foi contratado pelo Manchester United junto ao Brighton por 75,9 milhões de euros por Divulgação/Manchester United
Gonçalo Ramos foi contratado pelo Milan junto ao PSG por 74 milhões de euros por Reprodução/Redes sociais
Iliman Ndiaye foi contratado pelo Manchester City junto ao Everton por 70 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Anthony Gordon foi contratado pelo Barcelona junto ao Newcastle por 70 milhões de euros  por Divulgação/Barcelona
Jérémy Jacquet foi contratado pelo Liverpool junto ao Stade Rennais por 63,3 milhões de euros por Divulgação/Liverpool
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Enzo Fernandéz foi contratado pelo Manchester CIty junto ao Chelsea por 145 milhões de euros por Divulgação/Manchester City

A decisão do jovem acontece após um desgaste entre sua família e seu estafe com a diretoria do United. O clube, por sua vez, não pretende abrir mão da promessa e tenta encontrar uma solução para convencê-lo a permanecer na Inglaterra. 

O pouco espaço recebido durante a pré-temporada com o elenco principal também teria pesado na decisão do atacante. Apesar da pouca idade, JJ Gabriel teve alguns minutos em campo durante o período de preparação, mas não conseguiu conquistar uma participação maior na equipe profissional. 

Enquanto o Manchester United busca reverter o cenário, os principais clubes interessados acompanham de perto a situação. Na Espanha, Barcelona e Real Madrid intensificaram o monitoramento do jogador nas últimas semanas, e o interesse do clube merengue ganhou força após uma atuação de destaque do atacante. 

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Na última semana, JJ Gabriel marcou três gols na goleada do United por 5x0 sobre o Sabah, pela Youth League. A atuação reforçou a repercussão em torno da promessa e chamou a atenção do Real Madrid, que passou a integrar de forma mais direta a disputa com os demais interessados.

O atacante foi descoberto pelo Manchester United aos sete anos, depois de uma partida da Copa de Manchester. Após o primeiro contato com os dirigentes, a família visitou as instalações do clube, mas o primeiro contrato só foi assinado dois anos mais tarde.

JJ Gabriel completa 16 anos no próximo dia 6 de outubro. Até lá, o Manchester United trabalha para contornar o impasse e evitar a saída de uma das promessas mais badaladas de sua base, enquanto os grandes clubes europeus monitoram os próximos passos da negociação.

Tags:

Barcelona Bayern Real Madrid Manchester

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