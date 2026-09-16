'KID MESSI'

Joia de 15 anos vira alvo de gigantes europeus após pedir para deixar o Manchester United

Apelidado de “Kid Messi”, atacante de 15 anos também desperta o interesse de Barcelona, PSG e Bayern de Munique

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:32

JJ Gabriel é uma das principais promessas do futebol mundial Crédito: Reprodução/redes sociais

O Real Madrid entrou na disputa pela contratação de JJ Gabriel, uma das principais promessas das categorias de base do Manchester United. O atacante de 15 anos, tratado como uma joia pelo clube inglês, também desperta o interesse de Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, segundo informações do portal The Athletic.

A movimentação dos gigantes europeus acontece em meio a um momento de tensão entre o jogador e o Manchester United. Apelidado de “Kid Messi”, JJ Gabriel comunicou ao clube o desejo de deixar a equipe. De acordo com a publicação, uma carta solicitando o cancelamento de seu registro foi entregue à direção para formalizar o pedido de desligamento.

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A decisão do jovem acontece após um desgaste entre sua família e seu estafe com a diretoria do United. O clube, por sua vez, não pretende abrir mão da promessa e tenta encontrar uma solução para convencê-lo a permanecer na Inglaterra.

O pouco espaço recebido durante a pré-temporada com o elenco principal também teria pesado na decisão do atacante. Apesar da pouca idade, JJ Gabriel teve alguns minutos em campo durante o período de preparação, mas não conseguiu conquistar uma participação maior na equipe profissional.

Enquanto o Manchester United busca reverter o cenário, os principais clubes interessados acompanham de perto a situação. Na Espanha, Barcelona e Real Madrid intensificaram o monitoramento do jogador nas últimas semanas, e o interesse do clube merengue ganhou força após uma atuação de destaque do atacante.

Na última semana, JJ Gabriel marcou três gols na goleada do United por 5x0 sobre o Sabah, pela Youth League. A atuação reforçou a repercussão em torno da promessa e chamou a atenção do Real Madrid, que passou a integrar de forma mais direta a disputa com os demais interessados.

O atacante foi descoberto pelo Manchester United aos sete anos, depois de uma partida da Copa de Manchester. Após o primeiro contato com os dirigentes, a família visitou as instalações do clube, mas o primeiro contrato só foi assinado dois anos mais tarde.