PIVETE DE AÇO

Joia do Bahia decide e Seleção Brasileira avança de fase em torneio na Europa

Atacante de 17 anos converteu pênalti aos 40 minutos do segundo tempo na vitória por 2x1 sobre a Costa do Marfim e chegou a quatro gols no Torneio da Amizade UEFA

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:38

Kauê Furquim decidiu a vitória da Seleção Sub-17 contra COsta do Marfim Crédito: Fabio Souza/CBF

Joia das categorias de base do Bahia, o atacante Kauê Furquim mostrou estrela e converteu um pênalti aos 40 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória da Seleção Brasileira Sub-17 por 2x1 sobre a Costa do Marfim, nesta quarta-feira (30), em Nyon, na Suíça, pela última rodada da fase de grupos do Torneio da Amizade UEFA. O resultado classificou o Brasil para a fase final da competição, em que o adversário será a Colômbia.

Com o gol, a joia das categorias de base do Bahia chegou a quatro gols no torneio. Kauê já havia marcado duas vezes na goleada por 6x0 sobre o Canadá, na estreia, e deixou o dele também na derrota por 3x1 para a Espanha, na segunda rodada.

Kauê Furquim 1 de 4

Jogo equilibrado e decisão nos minutos finais

A partida contra os marfinenses foi disputada desde o início, com as duas seleções buscando o gol sem conseguir transformar as tentativas em chances claras. O placar só foi aberto aos 39 minutos do primeiro tempo: depois de um escanteio e de um bate-rebate na área, a bola sobrou para o meio-campista Arthur Gomide, que finalizou da entrada da grande área e colocou o Brasil em vantagem.

A resposta africana veio rápido na volta do intervalo. Aos 3 minutos do segundo tempo, Hubert Yao empatou para a Costa do Marfim. A partir daí, o jogo voltou a ficar travado, mas as melhores oportunidades passaram a ser brasileiras. A pressão foi recompensada aos 40 minutos, quando Kauê Furquim assumiu a cobrança do pênalti e selou a vitória da equipe comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci.

Classificação e próximo desafio

O Brasil encerrou a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota, somando seis pontos e terminando na segunda colocação do Grupo B. A liderança ficou com a Espanha, que decidiu a chave justamente ao vencer os brasileiros na rodada anterior. Na próxima fase, a Seleção Sub-17 enfrentará outro sul-americano, a Colômbia.

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