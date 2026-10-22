PIVETE DE AÇO

Joia do Bahia é convocada para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Atacante de 17 anos vai ao Catar com a Seleção e deve perder os cinco últimos jogos do Bahia na Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:01

Kauê Furquim marcou dois gol na goleada contra o Canadá Crédito: Fabio Souza / CBF

O Bahia terá um representante na Copa do Mundo Sub-17. O atacante Kauê Furquim, uma das principais joias da base tricolor, foi convocado nesta quinta-feira (22) pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, o Dudu Patetuci, para defender a Seleção Brasileira no Mundial da categoria, no Catar, entre 19 de novembro e 13 de dezembro. O Pivete de Aço é o único atleta de um clube nordestino na lista de 21 nomes.

O Brasil caiu no Grupo I, com Irlanda, Tanzânia e Costa Rica, e estreia no dia 21 de novembro contra os irlandeses. Os convocados se apresentam em 3 de novembro na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e a delegação embarca para o Catar no dia 14.

Para o torcedor tricolor, a boa notícia vem acompanhada de um problema. Com a apresentação marcada para o início de novembro e o Brasileirão terminando apenas em 2 de dezembro, Kauê deve ficar fora dos cinco últimos jogos do Bahia na Série A: Cruzeiro, Grêmio, Coritiba, Botafogo e Atlético-MG.

Kauê Furquim 1 de 4

Figurinha carimbada na sub-17

A convocação premia uma temporada em que Kauê se tornou referência da Seleção. O atacante do Bahia chegou ao fim de setembro com oito gols em 12 jogos pela Sub-17 em 2026, liderando a artilharia da equipe no ano, e foi chamado em todas as cinco convocações da temporada.

No último teste antes da lista final, o Torneio da Amizade da Uefa, na Suíça, a joia do Bahia foi decisiva. Kauê marcou duas vezes na goleada de 6x0 sobre o Canadá e fez o gol da vitória por 2x1 sobre a Costa do Marfim. A derrota por 3x1 para a Espanha, porém, tirou o Brasil da disputa pela única vaga do grupo.

Aposta do Grupo City que já rende no profissional

A trajetória de Kauê no Bahia começou com uma contratação que causou barulho. Natural de Guarulhos (SP) e formado na base do Corinthians, ele foi trazido em agosto de 2025 pelo Grupo City, dono da SAF tricolor, que pagou a multa de R$ 14 milhões prevista para o mercado nacional. O clube paulista reagiu duramente, classificando a postura do Bahia como “imoral e ilícita”.

Pouco mais de um ano depois, a aposta já aparece em campo. Kauê já tem 15 jogos pelo time principal, com dois gols e uma assistência, alternando entre o elenco profissional e o sub-20 do clube ao longo de 2026.

Os 21 convocados

Goleiros: Arthur do Vale (Santos), Arthur Sehn (Athletico-PR) e Gabriel Werneck (Flamengo)

Laterais: Marcos Pesseti (Athletico-PR), Samuel Almeida (Atlético-MG) e Richard Wendel (Fluminense)

Zagueiros: Breno Sales (Vasco), Daniel Silva (Flamengo), David Brendo (Grêmio) e Iago Machado (Corinthians)

Meio-campistas: Andrey Oliveira (Fluminense), Eduardo Conceição (Palmeiras), Eduardo Pape (Cruzeiro), Leonardo Cerci (Athletico-PR) e Lucca Caramico (Corinthians)